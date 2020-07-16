4 знака зодиака, которые разбогатеют в конце июля

Павел Глоба пообещал денежную волну во второй половине июля представителям нескольких знаков зодиака.

Звезды будут на стороне Тельцов. У них есть шанс стать настоящими богачами. Именно в июле им нужно выйти из зоны комфорта и приступить к реализации уникальной идеи.

Раки смогут стать богаче только с помощью экономии. В этом месяце специалист по звездам рекомендует представителям этого знака зодиака отказаться от спонтанных покупок.

Режим экономии придется активировать и Девам. Как только они научатся грамотно распоряжаться деньгами, то сколотят состояние.

Во второй половине июля Скорпионов вознаградят за труды – их работа будет хорошо оплачиваться. Вселенная будет помогать осуществлять задуманное.

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