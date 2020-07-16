Психолог: «Вы можете встретить демона и в реальной жизни»

В реальной жизни вы, конечно, вряд ли столкнетесь с демоном на улице, но эту «встречу» может спродуцировать наше сознание.

И она может оказаться гораздо более реальной, чем настоящая.

1. Самая частая ситуация, в которой можно встретиться с Демоном – это употребление психоактивных веществ. Их способность вызывать сверхъестественные переживания известна с давних времен: ведьмы и шаманы широко использовали растения, содержащие в себе галлюциногенные вещества, для вхождения в трансы и «общения» с духами. В современной жизни самым распространенным «способом» увидеть Демона является абстинентный синдром (так называемая «белая горячка») – состояние, возникающее при резком прекращении употребления алкоголя после длительного запоя. Одним из выраженных симптомов являются зрительные и слуховые галлюцинации с кошмарными видениями: человек может не просто видеть и общаться с представителями потустороннего мира, но и ощущать присутствие демонов внутри тела.

2. При неврологических и психических заболеваниях, которые повреждают определенные зоны мозга, могут возникать состояния, когда человек начинает видеть и слышать демонов. Множество таких примеров описаны в книгах известного невролога Оливера Сакса. Его пациенты видели странные галлюцинации, которые они принимали за реальные события своей жизни и вели себя по отношению к возникающим сущностям, как к действительно существующим.

3. Медитации и практики с использованием холотропного дыхания сопровождаются упражнениями, препятствующими поступлению в мозг достаточного количества кислорода с целью перейти в измененное состояние сознания. В нем стирается граница между ощущением собственного тела и окружающего пространства и размывается граница между реальным миром и фантазиями. В некоторых случаях возникают кошмарные видения, в которых основными действующими персонажами являются демоны.

4. Эффект присутствия – ощущение несуществующих объектов рядом – часто встречается при экстремальных физических нагрузках, в условиях выживания или вынужденной изоляции: в пещере, пустыне, тюремной камере. Длительное одиночество, сложные погодные условия, обезвоживание, страх приводят к измененному восприятию внешнего мира, в котором возникают видения демонов.

Помните, что встреча с демоном в реальной жизни требует тщательного изучения и последующей коррекции ситуации.

Марина Басманова, клинический психолог

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