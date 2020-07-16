7 привычек сильных людей

Говорят, есть два типа людей – те, у которых все получается, и те, кто всю жизнь не могут сдвинуться с места.

Но это неправда. Просто одни всю жизнь работают над собой, непрестанно идут к успеху, а другие – лишь сидят и жалуются. И вот мы приводим 7 советов, которые сильные личности могли бы дать своим менее волевым друзьям.

1. Они не тратят время на сожаления.

Эмоционально устойчивых людей также можно назвать зрелыми личностями – в основе своей это одно и то же. Когда они сталкиваются с трудностями, они не опускаются руки и не плачут в жилетку друга, жалуясь на тяжелую и несправедливую жизнь. Вместо этого они учатся на своих ошибках и становятся сильнее. Обычно они не жалеют себя. У них для этого просто нет времени.

2. Не вещи делают их счастливыми.

Чума современного общества – культура потребления. Мы приучены, что путь к счастью можно купить, но каждый, кто пытался это проделать, понял, что это не так. Это понимают и эмоционально сильные люди. Огромный экран телевизора или новая видео-игра не смогут осчастливить надолго. Счастье идет изнутри.

3. Они радуются успеху других людей.

Эмоционально сильные люди понимают, что человек работает лучше, когда все работают лучше. И, видя успех других людей, они не испытывают зависти или ревности, так как понимают, что любое достижение дается большим трудом, и что люди заработали свой успех. И если им отказали в повышении или желанной работе, они понимают, что просто должны стараться больше.

4. Они знают, что ничто не дается без усилий.

И более того – они знают, что это нормально. В конце концов, кто ищет простых путей? Легкие пути не развивают вас как личность, а это именно то, чего сильные и зрелые люди желают больше всего – развития.

5. В их речи не встречается фраза «не могу».

«Не могу» еще никогда не помогало достичь чего-либо, не правда ли? Сильные люди – это люди дела. Они получат желанную работу, чего бы им это ни стоило.

6. Они не сидят на одном месте.

Работа, дружба или отношения не являются якорем, который будет сдерживать развитие внутренне сильного человека. Ведь такие люди хотят для себя лучшего, и, если их что-то не устраивает – в работе, дружбе или отношениях, – они уйдут и найдут новое.

7. Они стремятся к переменам.

Перемены могут иногда пугать, но они очень важны. Это единственный способ вырасти. Сильные люди понимают, что единственный способ наладить жизнь – это приветствовать перемены.

Какой из всего этого следует вывод? Формула успеха проста – верьте в себя, верьте в свои силы, не жалуйтесь и не опускайте руки. Рано или поздно усердие приведет к успеху, стоит лишь захотеть.

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