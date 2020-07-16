Как защититься от сглаза без бабушкиных советов

Смотрите видео и узнайте, как защитить себя и близких от порчи и сглаза, не обращаясь к странным ритуалам и не навещая деревенских гадалок. Одними из самых мощных оберегов считаются природные камни. Украшения с самоцветами во все века считались помощниками в защите от недоброжелателей и помогали владельцу пережить неурядицы с минимальными потерями. О том, какие ещё несложные способы предотвращения сглаза можно использовать, расскажет ролик.

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