Астролог назвала самых ленивых знаков зодиака

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам.

В честь Дня русской лени (15 июля) — а есть и такой! — изучаем, кто из знаков зодиака бездельник, а кто, засучив рукава, берется за любую задачу и доводит все до логического конца.

Овны очень любят жить на широкую ногу. И именно финансовое благополучие ими движет в стремлении работать много и хорошо зарабатывать.

Тельцы хотят сидеть под одеялом с кружкой какао и получать много денег. По этому на работе должен быть человек, который будет Тельца «подпинывать».

Близнецы хороши в забегах на короткие рабочие дистанции и проектах, где надо много работать сутками, а потом будет период отдыха.

Раков вряд ли можно назвать трудоголиками. Они первые побегут брать отпуск, отгулы, дополнительные выходные. Заработок денег их интересует только ради семьи.

Лев — один из самых трудолюбивых знаков. Они четко разграничивают, когда нужно много работать, а когда отдохнуть. И даже отдых тратят обычно на полезные хобби.

Девы — неутомимые работяги. Все пойдут домой, но Дева будет на работе, пока не закончит все. Такой перфекционизм и трудоспособность приносят хорошие финансовые плоды.

Весы отлично работают в команде и не боятся сложных задач. Достаточно быстро устают и также быстро перезагружаются. Позволяют себе полениться в заслуженные выходные.

У Скорпионов свой оригинальный режим жизни: то они уходят с головой в творческий поиск и полнейшее безделье, то как бешеные начинают создавать новые проекты. К счастью, все доводят до конца.

Стрельцы не скрывают — если бы они вы играли в лотерею, то бросили бы все и отправились в пожизненное путешествие. И плевать на работу, пусть другие трудятся. Жизнь слишком интересна без этой ужасной рутины.

Козероги и трудолюбие это синонимы. Никто и ничто не может их остановить, поэтому у них миллион подработок, постоянный поиск новых проектов и способов реализации.

Творческие Водолеи не любят трудиться, ходить в офис. Они с удовольствием пускаются в поиски оригинальных способов заработка, который не будет мешать бездельничать.

Рыбы хорошие работники — есть в них и целеустремленность и интерес к своему росту. Иногда на них нападает депрессия, тогда Рыбка хочет лежать, ничего не делать и грустить.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.