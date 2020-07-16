Страх их не берет: самые смелые знаки зодиака

Смелый человек не тот, у которого вообще нет страха, а тот, кто умеет его преодолеть. Астрологи считают, что на решительность человека и его умение справляться с внутренними опасениями влияет знак зодиака.

Овен – самый активный знак, для которого преграды не имеют значения. Овен постоянно выходит из зоны комфорта и бросает вызов обстоятельствам. Не то, чтобы он очень любил рисковать, просто Овен рассматривает любое препятствие, как вызов, и в этот момент он не чувствует страха. Если же в процессе Овен понимает, что все идет не совсем так, как он рассчитывал, он собирает волю в кулак и преодолевает сомнения, борется с опасениями и практически всегда выходит победителем.

Телец с детства обладает жестким характером, который не способствует развитию комплексов и страхов. Если Телец почувствует несправедливость по отношению к себе или близким, то ринется в бой, невзирая на статус и силу противника. Злость удесятеряет его силы, поэтому оценить масштаб своей смелости Телец может только после того, как успокоится.

Лев является действительно смелой личностью, способной постоять за себя и физически, и морально. Представители этого знака способны на решительные действия в любой сфере жизни и иногда даже бравируют своим бесстрашием, чтобы обратить на себя внимание. Сложные обстоятельства не заставляют Льва отступить, скорее, придают ему сил, потому что ему важно продемонстрировать свою смелость и решительность не только другим, но и себе.

Смелость Стрельца связана со стремлением к свободе и новым впечатлениям. Ему так хочется все попробовать, получить новый опыт и развлечься, что он часто даже не задумывается о том, что что-то может быть опасным. Окружающих часто пугает его рисковость, граничащая с безрассудностью, но в насыщенной жизни Стрельца нет места страхам: новые люди, события, горизонты вытесняют опасения и неуверенность.

Скорпион проявляет свою смелость в отношениях с людьми. Несмотря на то, что сам он является достаточно «закрытым» человеком, Скорпион имеет большой круг общения и обладает невероятной способностью находить уязвимое место каждого. Он не боится конфликтов, потому что знает, чем можно морально нейтрализовать противника.

Если вы чувствуете, что вам не хватает смелости, то это качество можно развить вне зависимости от знака зодиака.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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