Что означают буквы на ладони

Если вы внимательно посмотрите на свою ладонь, сможете увидеть очертания букв.

Немного сожмите руки и знаки станут более четкими. Наиболее распространены четыре буквы, которые можно увидеть. Все они соединяют определенные линии на ладони и могут рассказать немного о человеке.

«М»

Буква «М» соединяет линию жизни, сердца и ума. У этих людей есть способность всегда держать «золотую середину». Они целеустремлены и трудолюбивы, так как всегда видят перед собой четкие цели. При этом люди с буквой «М» на ладони больше погружены в материальный мир. Им важны комфорт, красота и роскошь вокруг. Они тщательно подбирают себе круг общения и открываются только тем, кто подтвердил свою верность временем. Однако не стоит подпускать к себе только тех, с кем вы прошли огонь, воду и медные трубы – попробуйте познакомиться с человеком и довериться ему. Возможно, он станет вашим другом на долгие годы.

«А»

Этот знак образуют линия жизни, линия ума и любая другая линия, которая их пересекает. Люди с таким знаком на ладони очень меланхоличны и чувствительны. Им свойственны депрессивные состояния, и они не могут держать их в себе. Иногда такое поведение пугает окружающих, но обладателей этого знака не волнует мнение других. Буква «А» означает удачливого человека, а знак говорит о том, что вам помогают на жизненном пути. Прислушайтесь к знакам и идите по тому направлению, по которому они вас поведут.

«Л»

Буква «Л» образуется с помощью линии ума и линии жизни. Как и буква «А», она сулит обладателям удачу. Люди с буквой «Л» на ладони получают все слишком легко, поэтому им часто приходится сталкиваться с завистью и разговорами за спиной. Не обращайте на это внимания, но помните, что, когда вселенная что-то дает, рано или поздно придется отдавать. Если не хотите, чтобы долги перед вселенной оказались неожиданными, чаще делайте подарки близким людям, подавайте нуждающимся или займитесь благотворительностью.

«Ж»

Такой знак получается из трех линий: сердца, ума и жизни. Обладатели буквы «Ж» всегда жизнерадостны и наделяют своей позитивной энергией других. Эти люди привыкли отдавать, а не брать, поэтому щедры и милосердны, и за это их любят абсолютно все. Однако все обиды и грусть они держат в себе, что может выливаться в истерики и нервные срывы. Не скрывайте свои негативные эмоции и разговаривайте с другими обо всем, что чувствуете. Всем понравиться невозможно, поэтому не переживайте из-за того, что какие-то люди уходят из вашей жизни.

Алевтина Кузнецова

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