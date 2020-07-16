Что означают буквы на ладони

Если вы внимательно посмотрите на свою ладонь, сможете увидеть очертания букв.
Немного сожмите руки и знаки станут более четкими. Наиболее распространены четыре буквы, которые можно увидеть. Все они соединяют определенные линии на ладони и могут рассказать немного о человеке.
Буква «М» соединяет линию жизни, сердца и ума. У этих людей есть способность всегда держать «золотую середину». Они целеустремлены и трудолюбивы, так как всегда видят перед собой четкие цели. При этом люди с буквой «М» на ладони больше погружены в материальный мир. Им важны комфорт, красота и роскошь вокруг. Они тщательно подбирают себе круг общения и открываются только тем, кто подтвердил свою верность временем. Однако не стоит подпускать к себе только тех, с кем вы прошли огонь, воду и медные трубы – попробуйте познакомиться с человеком и довериться ему. Возможно, он станет вашим другом на долгие годы.
Этот знак образуют линия жизни, линия ума и любая другая линия, которая их пересекает. Люди с таким знаком на ладони очень меланхоличны и чувствительны. Им свойственны депрессивные состояния, и они не могут держать их в себе. Иногда такое поведение пугает окружающих, но обладателей этого знака не волнует мнение других. Буква «А» означает удачливого человека, а знак говорит о том, что вам помогают на жизненном пути. Прислушайтесь к знакам и идите по тому направлению, по которому они вас поведут.
Буква «Л» образуется с помощью линии ума и линии жизни. Как и буква «А», она сулит обладателям удачу. Люди с буквой «Л» на ладони получают все слишком легко, поэтому им часто приходится сталкиваться с завистью и разговорами за спиной. Не обращайте на это внимания, но помните, что, когда вселенная что-то дает, рано или поздно придется отдавать. Если не хотите, чтобы долги перед вселенной оказались неожиданными, чаще делайте подарки близким людям, подавайте нуждающимся или займитесь благотворительностью.
Такой знак получается из трех линий: сердца, ума и жизни. Обладатели буквы «Ж» всегда жизнерадостны и наделяют своей позитивной энергией других. Эти люди привыкли отдавать, а не брать, поэтому щедры и милосердны, и за это их любят абсолютно все. Однако все обиды и грусть они держат в себе, что может выливаться в истерики и нервные срывы. Не скрывайте свои негативные эмоции и разговаривайте с другими обо всем, что чувствуете. Всем понравиться невозможно, поэтому не переживайте из-за того, что какие-то люди уходят из вашей жизни.
Алевтина Кузнецова
Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.