13 примет на любой вкус

Они случаются каждый день и многие из них крайне интересны. К примеру, что будет, если уколоться иголкой? Или если ваш жених много спит накануне бракосочетания

Многие приметы оказываются необычайно точны. Начнем с женских:

Укололись иголкой – будьте готовы к похвалам.

Если жених много спит накануне бракосочетания, то невеста будет часто косить глаза.

Если заплетая волосы, у вас постоянно выбивается один локон, то скорее всего вам предстоит путешествие. От длины пряди зависит продолжительность и расстояние путешествия. А также играет роль с какой стороны выбивается прядь волос. С правой стороны – это либо выезд на отдых или служебная командировка. С левой стороны – отправитесь в гости к родственникам.

Если у женщины редкие зубы, то их обладательница склонна к розыгрышам или обману.

Зубы мелкие – часто влюбляется.

На грандиозные праздники стоит надевать всё новое. Говорят, новая одежда во время празднований – это магнит для счастья.

Перед стиркой необходимо все вещи вывернуть наизнанку, чтобы оградить себя от сглаза.

Если шьёте светлую ткань темными нитками – раскроете свои секреты.

Мужские приметы:

Когда два товарища одновременно глядят в зеркало, то могут влюбиться в одну девушку.

Если борода мужчины гуще с правой стороны, то он очень настойчивый и упрямый.

Если гуще левая сторона, то мужчина ласковый и податливый.

Сильно ударились локтем на улице – о вас думает какая-то одинокая женщина.

Зачесалась правая бровь – готовьтесь к свиданию.

Верить в приметы или нет – это дело частное. Но помните, что рождаются они не на пустом месте.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.