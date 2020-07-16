13 примет на любой вкус

Они случаются каждый день и многие из них крайне интересны. К примеру, что будет, если уколоться иголкой? Или если ваш жених много спит накануне бракосочетания
Многие приметы оказываются необычайно точны. Начнем с женских:
- Укололись иголкой – будьте готовы к похвалам.
- Если жених много спит накануне бракосочетания, то невеста будет часто косить глаза.
- Если заплетая волосы, у вас постоянно выбивается один локон, то скорее всего вам предстоит путешествие. От длины пряди зависит продолжительность и расстояние путешествия. А также играет роль с какой стороны выбивается прядь волос. С правой стороны – это либо выезд на отдых или служебная командировка. С левой стороны – отправитесь в гости к родственникам.
- Если у женщины редкие зубы, то их обладательница склонна к розыгрышам или обману.
- Зубы мелкие – часто влюбляется.
- На грандиозные праздники стоит надевать всё новое. Говорят, новая одежда во время празднований – это магнит для счастья.
- Перед стиркой необходимо все вещи вывернуть наизнанку, чтобы оградить себя от сглаза.
- Если шьёте светлую ткань темными нитками – раскроете свои секреты.
Мужские приметы:
- Когда два товарища одновременно глядят в зеркало, то могут влюбиться в одну девушку.
- Если борода мужчины гуще с правой стороны, то он очень настойчивый и упрямый.
- Если гуще левая сторона, то мужчина ласковый и податливый.
- Сильно ударились локтем на улице – о вас думает какая-то одинокая женщина.
- Зачесалась правая бровь – готовьтесь к свиданию.
Верить в приметы или нет – это дело частное. Но помните, что рождаются они не на пустом месте.
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