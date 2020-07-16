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13 примет на любой вкус

SM News2 часа назад
Фото: SM News

Они случаются каждый день и многие из них крайне интересны. К примеру, что будет, если уколоться иголкой? Или если ваш жених много спит накануне бракосочетания

Многие приметы оказываются необычайно точны. Начнем с женских:

  • Укололись иголкой – будьте готовы к похвалам.
  • Если жених много спит накануне бракосочетания, то невеста будет часто косить глаза.
  • Если заплетая волосы, у вас постоянно выбивается один локон, то скорее всего вам предстоит путешествие. От длины пряди зависит продолжительность и расстояние путешествия. А также играет роль с какой стороны выбивается прядь волос. С правой стороны – это либо выезд на отдых или служебная командировка. С левой стороны – отправитесь в гости к родственникам.
  • Если у женщины редкие зубы, то их обладательница склонна к розыгрышам или обману.
  • Зубы мелкие – часто влюбляется.
  • На грандиозные праздники стоит надевать всё новое. Говорят, новая одежда во время празднований – это магнит для счастья.
  • Перед стиркой необходимо все вещи вывернуть наизнанку, чтобы оградить себя от сглаза.
  • Если шьёте светлую ткань темными нитками – раскроете свои секреты.

Мужские приметы:

  • Когда два товарища одновременно глядят в зеркало, то могут влюбиться в одну девушку.
  • Если борода мужчины гуще с правой стороны, то он очень настойчивый и упрямый.
  • Если гуще левая сторона, то мужчина ласковый и податливый.
  • Сильно ударились локтем на улице – о вас думает какая-то одинокая женщина.
  • Зачесалась правая бровь – готовьтесь к свиданию.

Верить в приметы или нет – это дело частное. Но помните, что рождаются они не на пустом месте.

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