Астролог: «В декабре начнутся события страшнее пандемии»

Индийский астролог Абигья Ананд, который, как утверждается, заранее спрогнозировал пандемию смертельно опасного коронавируса COVID-19, предупредил человечество о новых опасностях. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских СМИ.

Ананд выступил с пророчеством, согласно которому в ноябре или декабре текущего года начнутся события страшнее пандемии. По словам астролога, населению Земли грозит эпидемия холеры и голод. Также Абигья Ананд предрек, что пострадают фондовые рынки, это окажет заметное влияние на жизнь простых людей.

Негативный период продлится до марта 2021-го, заявил астролог.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете вспомнили пророчество афонского старца Паисия Святогорца о «великой войне» между Россией и Европой.