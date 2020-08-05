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Астролог: «Осторожнее с амбициями в августе»

Вечерняя Москва4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Астролог Алена Никольская рассказала, как повлияют на людей астрономические и астрологические явления в августе.

По словам Никольской, в середине августа жители северного полушария смогут увидеть метеоритный дождь, а вскоре после этого — поток Персеиды. Также почти весь месяц можно будет видеть еще одно загадочное явление – серебристые облака, которые впервые были замечены более 150 лет назад.

— Весь август в этом году мы сможем ими любоваться. А в южном полушарии обычно — это декабрь и январь. Серебристые облака, они практически в космосе — 75–90 километров от уровня Земли, –– сказала астролог.

Также астролог объяснила, что эти явления хоть и красивы, но могут влиять на людей. Поэтому следует контролировать эмоции.

— В этом году один из важных аспектов августа — это квадратура Марса и Юпитера. Наши личные желания, амбиции входят в противовес с общемировыми тенденциями. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательные и аккуратны, — сказала Никольская.

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