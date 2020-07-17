Ищите баланс — финансовый гороскоп на 18 июля

Планирование бюджета поможет вам предусмотреть риски потерь.

Овен ‌‌

Овны могут столкнуться с проблемами в деловых партнерских отношениях. Между вами и деловыми партнерами сегодня могут усилиться разногласия. Вместе с тем это не будут непреодолимые противоречия. При определенном дипломатическом такте вы всегда сможете договориться. Избегайте ставить своего партнера в безвыходное положение, когда не остается никакого маневра.

Телец

Сегодня Тельцы могут много и интенсивно работать, теряя на этом много сил. Но и результат будет впечатляющим. У вас могут существенно вырасти доходы, вы сможете улучшить свое профессиональное мастерство. Вместе с тем, вы будете ощущать, будто кто-то или что-то мешает вам в работе – могут активизироваться тайные недоброжелатели. Опасайтесь интриг с коллегами.

Близнецы

Сегодня перед Близнецами могут стоять в некотором роде новые задачи, требующие совершенно иного подхода, чем вы привыкли. Это активирует ваш творческий потенциал, вы станете смелее и рискованнее в поступках. Однако старайтесь не поддаваться влиянию друзей и единомышленников. Последнее решение всегда должно оставаться за вами.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам, возможно, придется крутиться как белка в колесе между домашними хлопотами и основной работой. Однако результат может в итоге оказаться неудовлетворительным. Постарайтесь успокоиться и определиться, что вам важнее и на этом сконцентрировать свои усилия. Тихая незаметная работа будет намного успешнее.

Лев ‌‌

Львам необходимо быть разборчивее в людях, с которыми приходится вступать в деловое взаимодействие. Сегодняшний день может стать проблемным для торговцев и посредников. Основная сложность может быть связана с транспортными неувязками, а также с необязательностью деловых партнеров. Вместе с тем, вам удастся найти выход из любого затруднительного положения.

Дева ‌‌

Желание Дев неудержимо и с большим размахом тратить деньги может в итоге привести к перерасходу средств и нарушению баланса вашего бюджета. Дефицит наличных денег чаще всего бывает именно из-за бесконтрольных расходов, а не потому, что мало денег. Вместе с тем это хороший день для продвижения в карьере и контактов с начальством.

Весы ‌‌

Несмотря на активность и напористость Весов, сегодняшний день может представить для вас определенные трудности. Особенно это относится к тем, кто работает не индивидуально, а с партнером. Внешние обстоятельства могут неожиданно поменяться, в результате чего вы столкнетесь с препятствиями. Учет мнения партнера не всегда будет соответствовать вашим интересам.

Скорпион

Сегодняшний день может не дать Скорпионам возможности поступать так, как вам бы хотелось. Возможно, вы будете чувствовать ограничивающие влияния и не сможете действовать в свободном режиме. Вместе с тем, это благоприятный день для проведения финансовых операций, использования заемных финансовых ресурсов.

Стрелец

Сегодня Стрельцам следует быть готовыми к тому, что многие дела пойдут не по плану. Внешние условия могут неожиданно поменяться, вам придется в оперативном порядке подстраиваться под новые обстоятельства. Тем не менее, это хороший день для развития делового партнерства и подписания договоров о сотрудничестве.

Козерог

Сегодня типичные козероги могут преуспеть в делах, если сосредоточат внимание на решении текущих практических вопросов. Большую помощь вам окажут коллеги по трудовому коллективу, отношения с которыми складываются великолепно. Неплохое время для конструктивного сотрудничества между начальством и подчиненными.

Водолей

Сегодняшний день обещает удачу в делах тем Водолеям, кто имеет склонность к рискованным и иногда авантюрным поступкам. Не бойтесь делать крупные ставки в спекулятивном бизнесе. В частности это касается валютного обмена и оптовых закупок товара с целью перепродажи. Хорошо поработают те, кто имеет свободный график работы.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб благоприятный день для подведения финансового баланса по результатам деятельности. Подготовив соответствующий отчет, вы сможете в дальнейшем правильно представлять себе наиболее приоритетные направления деятельности. Прежде чем тратить деньги, нужно все хорошенько посчитать. Финансовое планирование поможет вам предусмотреть риски потерь.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.