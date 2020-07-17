Негативные волны повсюду — гороскоп на 18 июля

26-27 лунные сутки. Сегодня днем Луна в Близнецах «без курса» будет поддерживать режим ожидания, рассеивать внимание и способствовать неопределенности планов.

Но в воздухе будет витать напряженность, а первые признаки грозы вероятны уже вечером. Сложно аспектированное соединение Луны и Меркурия способно принести плохие новости, сигналы тревоги и спровоцировать эмоциональную реакцию на них. В любой момент могут «полететь искры», напомнить о себе триггеры конфликта и стресса. Возрастет аварийность. Опасно поддаваться импульсу, не стоит без веской причины начинать дела, выяснять отношения и отправляться в дорогу.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам лучше избегать новых инициатив и действовать по ситуации. День склоняет к любопытству и общительности, но не слишком подходит для целевых командировок и ответственных переговоров. Настроение будет зависеть от эмоционального и информационного фона той среды, в которую вы попали. Растущее напряжение в семье или близком кругу к вечеру выльется в острый спор с перспективой конфликта.

Телец

Тельцы сегодня нуждаются в информации или контактах, но получат желаемое лишь вечером. Днем придется довольствоваться догадками и наблюдениями. В конце дня появятся новости и нужные люди, удастся обсудить волнующие вас темы. Может появиться повод для срочной поездки. Ожидаются беседы на повышенных тонах, моменты суеты или распутья, ссоры с близким окружением, проблемы с дорогой или транспортом.

Близнецы

Днем Близнецы могут отталкиваться от своих настроений, привычек и самочувствия. Звезды советуют не выходить из зоны комфорта и максимально продлить приятные минуты, так как вечером о покое придется забыть. Вас настигнут деловые, бытовые и семейные заботы, активные дискуссии на злобу дня. Возрастет риск убытков, порчи имущества, срочных расходов, отъема средств, неудачных покупок, плохого выбора.

Рак ‌‌

В дневное время Ракам не помешает уединиться и отдохнуть. Вечером ожидается резкий поворот событий, сопровождаемый выбросом физической, эмоциональной или вербальной энергии. Будет важно проконтролировать свою речь и удержать равновесие: если не взять себя в руки, то полоса суеты, нервозности, метаний, споров или внутреннего диалога затянется за полночь, вы рискуете сами подставить себя под удар.

Лев ‌‌

Для Львов день начнется мирно и безмятежно. Даже если на горизонте сгущаются тучи и начинают сверкать молнии, многие Львы будут склонны недооценивать опасность или надеяться, что гроза пройдет мимо - и напрасно. Беспечность может привести к тому, что вы окажетесь не готовы к вечерним событиям эмоционально и морально. На почве неприятных вестей или каких-то волнений могут обостриться недомогания.

Дева ‌‌

Сегодня Девам лучше дождаться вечера, и лишь потом строить дальнейшие планы. Днем атмосфера неопределенности будет подпитывать иллюзии, решение будет неверным. В конце дня не стоит бояться срочной поездки, плохой вести, спора с другом или родственником, нелицеприятной беседы: бодрый темп, агрессивная форма разговора и острая подача информации помогут вам быстрее опознать угрозу и «вскрыть нарыв».

Весы ‌‌

В начале дня Весы настроены мирно и вплоть до вечера готовы витать в облаках. Если вы не хотите неприятной встречи, до конца дня вам удастся от нее уклоняться. Но закончится день на другой ноте. Придется эмоционально обсудить последние новости, вступить в спор, принять вызов, провести неприятное совещание, озвучить непопулярный вердикт. Неудачный момент для собеседования, предложения, примирения.

Скорпион

Днем Скорпионы могут отрешиться от дел, позволить себе отдых и небольшие развлечения. Вечерние новости начнут охватывать широкий круг тем и часто будут поступать издалека. Вам удастся пополнить знания, наладить контакт, вступить в дискуссию. Интерес могут вызвать спорные острые случаи, криминальные хроники, дорожные и погодные сводки. Осведомленность необходима, если вы собрались в дальний путь.

Стрелец

Стрельцы вплоть до вечера склонны пребывать в сомнениях и верить в лучшее. Многих представителей знака будут держать в неведении окружающие: партнер, продавец, покупатель, родственник. В конце дня вы узнаете более точные сведения (или сами поставите волнующий вас вопрос «ребром»). Нелицеприятная правда может огорчить, разворошить старые обиды и спровоцировать резкий разговор на деликатную тему.

Козерог

В дневные часы звезды советуют Козерогам беречь здоровье, отдыхать или браться лишь за самые простые рутинные дела. Это поможет вам во всеоружии встретить вечерние события, которые наверняка произойдут с чужой подачи. В лучшем случае, поступит неоднозначное предложение, в худшем - агрессивный вызов с элементом провокации. Не стоит давать обратную связь, если для себя вы сочли диалог исчерпанным.

Водолей

Водолеи неплохо проведут дневные часы, но могут сами испортить себе от них впечатление, сменив тактику вечером. Это неблагополучное время в вашем окружении: возрастет раздражительность, начнется суета. Возможна острая спорная ситуация, срочная командировка, вызов, сигнал тревоги, просьба о помощи. Вероятны дорожные приключения, обрывы связи. Нервозная атмосфера может спровоцировать недомогание.

Рыбы ‌‌

Основную часть дня Рыбам предстоит провести в мечтах, в бездействии или за несложным занятием. Можно побыть дома: вряд ли вас где-то хватятся. Если вы страдаете от дефицита общения или информационного вакуума, придется подождать вечера: в конце дня поступят новости или подвернется повод для разговора. Но не стоит импульсивно переходить от слов к делу: порыв закончится убытком или другой неудачей.

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