4 самых непослушных ребенка в гороскопе

Все родители мечтают иметь послушного ребенка.

Для это они прилагают много усилий. Оказывается, не все решает воспитание. Ясновидящая Кажетта назвала самых непослушных детей по знаку зодиака.

Самые и непоседливые дети принадлежат именно этому знаку Зодиака. Врожденное любопытство, бесстрашие и гиперактивность делают их почти неуправляемыми. Родителям может быть с ними очень тяжело, если они не обладают чувством юмора. Этих детей обязательно надо чем-то занять, чтобы им было куда девать лишнюю энергию.

Ребенок – Водолей не подчиняется никому, даже своим родителям, а порой и вовсе действует наперекор, чтобы продемонстрировать свою независимость. Хоть эти дети и не отличаются агрессивным или эмоциональным характером, их безудержное любопытство порой заставляет лезть туда, куда не следовало бы и даже подвергать себя опасности.

Огненный Скорпион – это маленький вулкан, готовый взорваться от каждого по его мнению несправедливого замечания родителей. Иногда маленькие представители этого знака Зодиака уже в раннем возрасте злопамятны и мстительны, могут подолгу держать обиду на родителей и даже проказничать в отместку.

Близнецы – это те детишки, про которых говорят: «в одно ухо влетело, в другое вылетело». Можно миллион раз отругать их ту или иную проказу, но они тут же забывают об этом и продолжают в том же духе. А когда их ловят на проступках, лгут и изворачиваются, чтобы избежать наказания.