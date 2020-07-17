Почему не стоит строить отношения с Тельцами

Если у вас есть выбор, с каким знаком зодиака строить отношения, астрологи советуют избегать Тельцов, несмотря на их внешнюю привлекательность. Этому есть 7 причин.

1. Личное пространство. Тельцу оно не просто важно, оно должно быть и это не обсуждается. Это крайне независимый знак, у которого даже в самых гармоничных отношениях всегда есть свои интересы и свои друзья. Как бы Телец вас ни любил, ему важно чувствовать, что у него есть собственная жизнь. Если партнер ее не признает, он сбежит при первом удобном случае.

2. Нежелание идти на компромисс. В отношениях Телец тот, кто позволяет себя любить. Он склонен манипулировать второй половинкой и постоянно выдвигает условия, на которых готов эти отношения строить. Если вы не хотите «прогибаться» постоянно, лучше и не начинать.

3. Ссоры на пустом месте с Тельцом возникают постоянно. Если ему захочется слить свой негатив, он найдет малейшую зацепку и устроит скандал. Не зря астрологи считают их энергетическими вампирами, которые таким образом «заряжают» свою батарейку.

4. Пессимизм присущ этому знаку от рождения. Телец всегда готовится к худшему исходу дела, даже если это сущая мелочь. Даже получив желаемое, Телец часто недоволен, потому что ему кажется, что он мог бы добиться большего. А уж по мелочам радоваться он не умеет абсолютно. Будет оскорблен, если его сочтут пессимистом, поскольку сам уверен, что он – реалист.

5. Телец постоянно требует внимания: его нужно развлекать, «гладить по головке», постоянно чем-то удивлять. В противном случае он быстро заскучает и найдет того, с кем будет гораздо интереснее.

6. Телец не терпит конкуренции: партнер всегда должен быть на втором плане. Если он почувствует, что его превзошли даже в какой-то ерунде, может обидеться или стать агрессивным. В любом случае, напряженность в отношениях гарантирована.

7. Отсутствие терпения – еще один неприятный аспект. Телец хочет получить все и сразу, и неважно, что часто это физически невозможно. «Пробка» на дороге, ожидание у кабинета врача, очередь в кассу способны вывести Тельца из себя мгновенно, а отыграется он на том, кто окажется рядом.

Если вы, прочитав все это, не передумали заводить отношения с Тельцом, раскроем один важный секрет, который может перекрыть вышесказанное – этому знаку нет равных в постели. А теперь – выбор за вами!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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