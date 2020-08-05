Эмоции на пределе — гороскоп на 6 августа

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна под сильным влиянием Нептуна склоняет к молчанию и пассивному созерцанию, повышает чувствительность к духовному срезу событий, предлагает ориентироваться на интуицию, память и тонкие ощущения.

Ситуации этого дня обещают возврат надежд или веры, помогают простить старые грехи или закрыть на что-то глаза. Возможна заминка в делах и в чувствах. Лучше свести к нулю суету и интенсивное общение, отложить начинания, покупки и публичную деятельность, повременить с предложением, заявлением. Хорошо расслабиться, помечтать, выспаться, побыть у воды, дать волю сентиментальным привязанностям.

Овен ‌‌

У Овнов сегодня мало простора для внешних действий. На психологическом уровне, возможно отсутствие энтузиазма: по неясной причине, вас в эти сутки могут не зажечь даже самые блестящие креативные идеи. Звезды советуют устроить отдых, расслабиться, побыть на природе - или выбрать работу, требующую уединения и управления делами из-за кулис. Инициативы, суету, активное самопродвижение лучше отложить.

Телец

Тельцов этот день склонит к пассивности, созерцательности, чувствительности, игре воображения. Для многих представителей знака он станет логическим продолжением дня вчерашнего. Это подходящий момент для полного отдыха: ситуация позволяет сбросить лишнее напряжение, восстановить эмоциональный баланс или защитный барьер, подключиться к знакомому каналу надежды и веры, вернуться к духовным истокам.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам занять пассивную наблюдательскую позицию и взять временный «обет молчания». Все, что нужно, свершится без вашего активного участия. Неплохо побыть в уединении, вдали от триггеров раздражения и источников соблазна. На уровне мелочей, могут требовать очередного пересмотра ваши личные вкусы, а также текущая диета, детали имиджа, применяемые косметические средства.

Рак ‌‌

Ракам эти сутки помогают поддерживать внутреннюю эмоциональную и духовную гармонию, что в настоящий момент для них отнюдь не блажь и не роскошь. Обстоятельства дадут вам утешение, веру или надежду, помогут что-то вспомнить или простить, забыть. Одновременно, звезды намекают вам на необходимость заняться внешним видом, подумать о вариантах имиджа и способах повысить свою внешнюю привлекательность.

Лев ‌‌

В эти сутки Львы в фазе слабости, а не силы. Не время для самопрезентаций или интенсивной обратной связи. Звезды советуют придержать слова, готовые сорваться с языка: они прозвучат неубедительно, или рядом не окажется подходящих слушателей. Публичности желательно предпочесть интимность. Уместны уединение, отдых, уход в мечты или воспоминания. Духовное здоровье может оказаться важнее физического.

Дева ‌‌

Сегодня Девам вредит зацикленность на своем формате мышления - особенно, на своем понимании игры, юмора, веселья, успеха, рекламы, креатива. В этот день не обойтись без умения чувствовать атмосферу и подтекст. Может пригодиться понимание иностранных реалий, духовных нюансов, детской психологии. Если ваш настрой не совпал с чужим или плохо резонирует с духом момента, вы так и останетесь не поняты.

Весы ‌‌

Сегодня Весы на перепутье, из-за чего рискуют временно утратить ориентиры и то и дело «не попадать в ноты». Желательно отложить важные мероприятия, активное общение, ответственный выбор, кардинальную смену образа, статуса, тактики. Если приходится принимать решение и делать необратимый шаг (вступать в должность, реагировать на экстренный вызов), стоит ограничиться минимумом необходимых маневров.

Скорпион

Для Скорпионов это день безмятежного спокойствия или ровного потока вдохновения. Можно никуда не спешить и оставаться на подходящей для себя эмоциональной волне, отключить связь, насладиться музыкой, фантазиями, фильмом, контактом с природой. Собственное чутье или внешний знак подскажут вам, что вас ждет какой-то бонус: приятный отдых, новая фаза гармонии в любви, духовной жизни или творчестве.

Стрелец

Сегодня звезды предлагают Стрельцам войти в образ отшельников и пассивных созерцателей. Если вам нужен повод для уединения, сна, философствований, мечтаний или воспоминаний, это подходящее время. Если у вас много энергии, лучше выбирать творческие занятия - например, связанные с музыкой, видео или фотоделом. С домочадцами и близкими не всегда стоит «говорить по душам», иногда уместнее помолчать.

Козерог

Козерогам день дает надежду, помогает избавиться от чрезмерного скепсиса и снизить уровень негативных предчувствий. Если вы не доверяете людям, звезды предлагают вам довериться судьбе или положиться на влиятельную силу, с действием которой вы уже знакомы. Это подходящий момент для посещения сакральных и памятных мест. Желательно избегать суеты и атмосферы, насыщенной тяжелыми для вас эмоциями.

Водолей

Водолеям день поможет определить свое отношение к питанию, деньгам, ресурсам и ценностям. Разбирая запасы, можно попутно разобраться в своем мировоззрении. Вам будет нелегко от чего-то окончательно избавиться. Возможна сентиментальная или суеверная привязанность к вещам «из прошлого», желание сохранить что-то на память или оставить как талисман на удачу. Временная выгода найдется в старой диете.

Рыбы ‌‌

Рыбам день дает обоснованную надежду в серьезных и важных для них вещах. В общей ситуации многие Рыбы интуитивно увидят свой личный звездный шанс. На ближайшие месяцы судьба дает вам законную отсрочку, дарит время что-то возродить, дополнить, исправить. Можно вернуть любовь, духовную, правовую или профессиональную опору, укрепить свои защиты и авторитет, вновь заручиться влиятельной поддержкой.