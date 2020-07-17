5 вещей, которые можно менять в отношениях

Отношения — это одни из самых главных учителей в нашей жизни. Конечно, после родителей.

Мы способны меняться в них, и чаще всего это происходит бессознательно. Важно понять, что является приемлемым для изменения, чтобы не превратить себя и партнера в жертву.

1. Вредные привычки

Некоторые из нас зависимы от курения и алкоголя, ходят по магазинам слишком часто, а кто-то любит поздно ложиться спать. У каждого из нас есть свои вредные привычки, которые могут мешать партнеру. Отношения — это отличная мотивация, чтобы избавиться хотя бы от части этих минусов. Не сопротивляйтесь и проанализируйте свой образ жизни. Наверняка, там найдется что-то, отчего уже пора отказаться.

2. Социализация

Когда вы строите отношения, то должны учитывать тот факт, что у каждого из вас своя форма социализации. Скажем, кому-то больше нравится сидеть дома, а кому-то необходимо постоянное движение и общение. Для того чтобы построить новую жизнь, рано или поздно вам придется найти баланс в процессе социализации, который будет приемлемым для каждого из вас.

3. Развлечения

Конечно, вы рассчитываете на то, что у вас с партнером будут максимально совпадать взгляды на жизнь. Но что если иногда ваши пути расходятся, особенно в вопросе развлечений? Самым правильным решением станет попытка проявить интерес к увлечениям своего партнера. Если ему нравится смотреть футбол, то время от времени вы можете смотреть его вместе. Этот жест расширит зону доверия, и партнер захочет сделать вам приятное — согласится провести время так, как вы хотите. Учитесь быть заинтересованными не только вашим партнером, но и тем, чем он занимается.

4. Персональные черты

Если ваш текущий партнер предлагает вам изменить в себе то, что когда-то предлагали предыдущие, то, скорее всего, вам пора обратить на этот внимание. У всех нас есть привычки, которые касаются исключительно поведения в отношениях. Иногда лучше признать эти минусы и постараться избавиться от них, иначе это может стать главной причиной расставания. Но вы ведь не хотите, чтобы это повторялось из раза в раз?

5. Совместное жилье

Постепенно у вас появится желание жить вместе, и тут вы столкнетесь с множеством интересных моментов. Поскольку каждый из вас привык жить в своем пространстве, то, естественно, у вас выработались определенные привычки и предпочтения, которые касаются личного пространства. Совместное проживание должно складываться из понимания и отчасти из компромиссов. Обсудите все ваши пожелания, отнеситесь с уважением к привычкам партнера и предложите те пункты, которые вы хотели бы поменять, а главное — необходимо узнать, что может не устраивать вашего партнера в вас. Таким образом вы найдете оптимальное решение жилищного вопроса, которые устроит обе стороны.

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Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.