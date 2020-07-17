В августе 4 знака ожидает судьбоносная встреча

Астрологи назвали четырёх представителей знаков зодиака, которых в августе ожидает судьбоносная встреча.

Предугадать, кто из новых знакомых займет значимое место в их жизни, бывает трудно, именно в такую минуту на помощь приходит гороскоп.

В августе представителей знака ожидает немало напряженных ситуаций. Возможно возвращение близкого человека из прошлого. Это может быть бывший друг или партнер, с которым вы расстались. Перед Тельцами встанет серьезный выбор, дать этому человеку шанс или нет. Астрологи предупреждают, что нужно несколько раз перед этим подумать, есть вероятность наступить на «те же грабли». Представителям знака нужно отбросить чувства, посмотреть на ситуацию здраво, и только после этого прийти к решению.

В августе удача будет сопутствовать Близнецам. Возможен карьерный рост, финансовые успехи, заключение новых сделок. Август станет трамплином на пути высшей ступени. Астрологи советуют проявлять осторожность. Представителей знака ожидает важное знакомство, которое повлечет положительные перемены. Стоит позаботиться о себе, стараться хорошо выглядеть и поддерживать нормальное настроение. В этом случае вы непременно расположите к себе человека, который станет вашим покровителем.

В августе Дев ожидает удача сразу по двум направлениям. Перемены произойдут не только в личной жизни, но и в профессиональной сфере. Одиноким представителям знака посчастливится встретить партнера, любовь к которому вспыхнет с одного взгляда. В связи с этим Девам захочется стать еще лучше. Перемены заметят и окружающие. Ведь Девы станут не такими придирчивыми. В результате им будет легче общаться с людьми. Вдохновленные представители знака смогут осмелиться на продвижение по карьерной лестнице.

Начало августа будет ничем не примечательным для Козерогов, однако уже скоро их жизнь начнет быстро меняться. Представители знака уже давно обдумывали идею, воплощение которой постоянно откладывали. В августе все же появится возможность воплотить свои желания.

Представителей знака ожидает знакомство с творческим и достаточно энергичным человеком, который станет для них верным другом. Астрологи советуют не бояться знакомства. Козерогов вероятнее всего ожидает успешный проект, а может им удастся открыть свое дело.

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