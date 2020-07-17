За что люди не любят ваш знак зодиака

У каждого знака зодиака есть те дурные черты, которые не нравятся практически всем окружающим.

Часто люди сами не замечают за собой тот негатив, который хорошо видно со стороны, но важно знать, над чем нужно работать.

Люди, рожденные под этим знаком, хорошо могут контролировать свои чувства, поэтому окружающие не всегда могут понять, как они к ним относятся. Для некоторых нейтралитет может означать негатив, поэтому они отвечают тем же или не хотят вступать в конфликт – разворачиваются и уходят. Овнам стоит перестать быть такими хладнокровными и почаще давать свободу своим эмоциям – так можно обрести много хороших знакомых и друзей.

Тельцы – самые целеустремленные из всех знаков зодиака. В работе и по жизни они идут напролом, поэтому окружающие часто их боятся. Представителям этого знака нужно понять, что сильный человек и тот, кто пойдет по головам, – совершенно разные понятия. Им стоит перестать витать в облаках и чаще оценивать реальное положение вещей.

Близнецы непредсказуемы, многолики и переменчивы. С такими людьми интересно, но они никогда не усидят на месте. Близнецы ненавидят рутину, поэтому, когда в их жизни все спокойно, начинают выдумывать проблемы и искать приключения. Этим они отталкивают людей, которые хотят с ними сблизиться.

Даже у представителей самого доброго и покладистого знака зодиака есть черты, которые не любят другие люди. Очень часто Раки неосознанно оказывают давление на близких и перекладывают ответственность, снимая с себя вину. Возможно, им так легче, но они угнетают этим других, даже, если им кажется, что все хорошо. Ракам пора понять, что они уже взрослые люди, поэтому ответственность за свои поступки должны нести самостоятельно.

Львы всегда находятся в центре внимания и любят роскошь, поэтому часто сталкиваются с непониманием других людей. «Завистники», —скажут Львы, но ошибутся. На самом деле представителей этого знака начинают сторониться в тот момент, когда понимают, насколько он высокомерен. То, что Львы окружают себя роскошью и пытаются показать свой интеллект, делает их недосягаемыми, поэтому окружающие их сторонятся.

Чаще всего представители знака Дева – семейные люди, но на самом деле они самодостаточны и без родных людей. Эти люди крайне требовательно относятся ко всему – еде, одежде, друзьям. Поэтому Дев стараются обходить стороной, чтобы не попасть под очередной шквал критики. Им стоит быть помягче с людьми, а, если не хотят меняться ради кого-то, нужно научиться высказывать свое мнение мягко и дипломатично.

Рожденные под этим знаком зодиака кажутся окружающим нерешительными, но на самом деле это не так. Весы любят сначала оценить обстановку, а уже потом предпринимать какие-то действия. Именно эта пауза, которая требуется Весам для обдумывания решения, очень часто отталкивает людей. Им нужно научиться расслабляться и доверять судьбе, отказаться от планирования.

О негативных чертах этих знаков зодиака можно говорить много и долго, но часть из них только притягивают окружающих к Скорпионам. Представители этого знака очень мстительны и готовы в любой момент «ужалить» человека, который когда-то переступил им дорогу. Про Скорпионов ходит много сплетен и слухов, а дурная слава, как известно, расходится быстрее. Окружающие боятся того, что Скорпион принесет им боль, поэтому стараются держаться подальше.

Стрельцы всегда окружены теми людьми, которые готовы ради них на все, и в этом есть свои плюсы. У представителей этого знака зодиака только самые любящие партнеры и верные друзья. Однако, круг общения у них очень узкий из-за того, что Стрельцы слишком активны и азартны. Со Стрельцом перестают общаться после того, как узнают его поближе. Своей активностью Стрельцы отпугивают окружающих, но благодаря этому рядом остаются самые верные люди.

Рожденные под этим знаком зодиака очень трудолюбивы и трезво оценивают свои возможности, но совсем не оптимистичны. Среди Козерогов часто встречаются люди с психическими расстройствами, в том числе и с депрессией. Они видят жизнь в темных тонах, и никто не сможет их переубедить, в этом заключается особенность этого знака. Так, после пары приступов с негативными мыслями от Козерогов отворачиваются люди, но так они могут найти единомышленников.

У Водолеев всегда много друзей и знакомых, поэтому кажется, что этот знак – самый общительный и дружелюбный. Возможно, это и так, но среди них часто встречаются гении, ход мыслей которых понятен не всем. Так, в обычном диалоге трудно уследить за ходом мыслей представителей этих знаков зодиака. Не всем людям легко привыкнуть к такому потоку мыслей и идей, поэтому общение с Водолеями сходит на «нет».

Представители этого знака зодиака очень романтичны и меланхоличны, но не отличаются стойким характером. Когда в их жизни настают трудные времена, они бегут к своим друзьям и знакомым, чтобы те помогли с решением проблемы. Такое поведение нравится не всем, и со временем люди устают копаться в делах других, поэтому отказываются общаться с Рыбами.

Алевтина Кузнецова

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