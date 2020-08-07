Телец: гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года – Рамблер/гороскопы

Для Тельцов сегодня многое «встает с ног на голову». О стабильности можно будет только мечтать. Любые планы окажутся непрочными, любой выбор может быть отменен, оспорен или осмеян. Для успеха вам могут потребоваться качества лицедея, приспособленца, хамелеона, дипломата или разведчика. Лучше не принимать в эти сутки важных решений, не отправляться в путь и действовать исключительно по ситуации.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

Звезды рекомендуют Тельцам стараться вести себя как можно более сдержанно, так как нестабильный эмоциональный фон дня может спровоцировать конфликт со второй половинкой. Свободные Тельцы сегодня легко обойдут всех конкурентов в борьбе за чье-то сердце.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

Если со вчерашнего дня у Тельцов оставались недоделанные дела, то сегодня с утра пораньше займитесь ими – у вас все легко и быстро получится сделать. Также это хорошее время для выполнения дополнительной подработки на удаленной работе. Вторая половина дня будет связана с препятствиями при выполнении текущих дел.