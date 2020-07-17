Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Астролог: «Украина может исчезнуть через шесть лет»

Аргументы Недели3 часа назад
Фото: Аргументы Недели

Украина может исчезнуть с карты мира в течение ближайших пяти-шести лет.

С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил астролог и хиромант Павсекакий Богданов.

Предсказатель заявил, что бывшую советскую республику ждет раскол на два лагеря. Есть вероятность, что Украина прекратит свое существование.

При этом Богданов спрогнозировал, что пандемию коронавируса COVID-19 страна переживет подобно другим государствам – «тяжело, но без особых последствий».

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.

Последние новости
«Спрогнозировавший» COVID-19 астролог предупредил человечество о новых опасностях
Астрологи назвали имена женщин с тяжелым характером
Как создать надежный пароль и, главное, не забыть его
Гороскопы

Читайте также

Что будет, если регулярно обниматься с деревьями

Тест Юнга: «Как раскрыть потенциал личности»

Узнайте особенности характера по размеру кисти руки