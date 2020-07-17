Астролог: «Украина может исчезнуть через шесть лет»

Украина может исчезнуть с карты мира в течение ближайших пяти-шести лет.

С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил астролог и хиромант Павсекакий Богданов.

Предсказатель заявил, что бывшую советскую республику ждет раскол на два лагеря. Есть вероятность, что Украина прекратит свое существование.

При этом Богданов спрогнозировал, что пандемию коронавируса COVID-19 страна переживет подобно другим государствам – «тяжело, но без особых последствий».

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