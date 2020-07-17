Тест Юнга: «Как раскрыть потенциал личности»

Пройдя этот психологический тест, вы познакомитесь со скрытыми чертами вашего характера.

Тест:

Представьте, что вы прогуливаетесь вечером по городу, и вам навстречу идут два человека вашего же пола и вашего возраста.

Первый — человек, в котором вам нравится абсолютно всё! Как он выглядит, как одет, какая у него прическа и рост. Вам импонируют черты его характера , его должность, интересы, увлечения и т.д.

Второй — человек, в котором вас раздражает абсолютно все! Его манера речи, поведение, жесты, голос, его человеческие качества и т.д. С такой личностью вы никогда и ни за что не стали бы общаться.

Постарайтесь представить себе двух этих людей досконально, в мельчайших подробностях. Чем детальнее вы это сделаете, тем качественнее будет результат.

Ключ к тесту:

Необъяснимо, но факт — в этом задании вы описали самого себя! Два своих главных прообраза — Маску (человек, который вам нравится) и Тень (человек, который вас раздражает). Парадокс в том, что обе эти противоречивые субличности живут внутри каждого из нас.

Маска — архетип представляющий из себя тот образ, который мы транслируем людям. Это та «роль», в которой мы хотим, чтобы нас видели окружающие.

Тень — это же наоборот, совокупность нескольких черт личности, которые, по тем или иным причинам, кажутся нам неприемлемыми.

Что с этим делать?

К.Г.Юнг утверждал, для того, чтобы раскрыть свой потенциал личности на полную катушку, нужно проанализировать личностные качества Тени, выявить из них плюсы и начать использовать их в своём поведении. В Теневой Стороне заложено огромное количество ресурсов. И если вы воспользуетесь ими, вам будет проще добиваться поставленных целей и успех вам будет гарантирован!

Пример работы с Тенью:

Допустим, второй человек идущий навстречу в вашей фантазии это жадная, завистливая особа. Казалось бы, какие здесь можно найти плюсы. А вот они:

Жадность, которую вы осознаёте и мастерски ею владеете, становится очень важным и полезным качеством — бережливостью, которая позволяет вам избирательно делать покупки, и экономно распределять бюджет. Год другой такого умного владения финансами и Вуа Ля, вы скопили денег на автомобиль мечты!

Зависть, которую вы чувствуете, это отнюдь не стыдное чувство, а всего лишь диапазон ваших желаний. И тот факт, что вы их «слышите» в себе — признак амбициозной личности, умеющей брать пример с успешных людей.

Таким нехитрым способом, все вытесненные качества станут вашими плюсами, используя которые, вы сами создадите себе счастливое и успешное будущее!

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