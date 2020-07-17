Тест Юнга: «Как раскрыть потенциал личности»

Пройдя этот психологический тест, вы познакомитесь со скрытыми чертами вашего характера.
Представьте, что вы прогуливаетесь вечером по городу, и вам навстречу идут два человека вашего же пола и вашего возраста.
Первый — человек, в котором вам нравится абсолютно всё! Как он выглядит, как одет, какая у него прическа и рост. Вам импонируют черты его характера , его должность, интересы, увлечения и т.д.
Второй — человек, в котором вас раздражает абсолютно все! Его манера речи, поведение, жесты, голос, его человеческие качества и т.д. С такой личностью вы никогда и ни за что не стали бы общаться.
Постарайтесь представить себе двух этих людей досконально, в мельчайших подробностях. Чем детальнее вы это сделаете, тем качественнее будет результат.
Необъяснимо, но факт — в этом задании вы описали самого себя! Два своих главных прообраза — Маску (человек, который вам нравится) и Тень (человек, который вас раздражает). Парадокс в том, что обе эти противоречивые субличности живут внутри каждого из нас.
Маска — архетип представляющий из себя тот образ, который мы транслируем людям. Это та «роль», в которой мы хотим, чтобы нас видели окружающие.
Тень — это же наоборот, совокупность нескольких черт личности, которые, по тем или иным причинам, кажутся нам неприемлемыми.
К.Г.Юнг утверждал, для того, чтобы раскрыть свой потенциал личности на полную катушку, нужно проанализировать личностные качества Тени, выявить из них плюсы и начать использовать их в своём поведении. В Теневой Стороне заложено огромное количество ресурсов. И если вы воспользуетесь ими, вам будет проще добиваться поставленных целей и успех вам будет гарантирован!
Допустим, второй человек идущий навстречу в вашей фантазии это жадная, завистливая особа. Казалось бы, какие здесь можно найти плюсы. А вот они:
Жадность, которую вы осознаёте и мастерски ею владеете, становится очень важным и полезным качеством — бережливостью, которая позволяет вам избирательно делать покупки, и экономно распределять бюджет. Год другой такого умного владения финансами и Вуа Ля, вы скопили денег на автомобиль мечты!
Зависть, которую вы чувствуете, это отнюдь не стыдное чувство, а всего лишь диапазон ваших желаний. И тот факт, что вы их «слышите» в себе — признак амбициозной личности, умеющей брать пример с успешных людей.
Таким нехитрым способом, все вытесненные качества станут вашими плюсами, используя которые, вы сами создадите себе счастливое и успешное будущее!
Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.