4 лучшие хозяйки среди знаков зодиака

По мере развития отношений нередко можно встретить человека, который просто не может физически что-то делать, даже помыть посуду, поэтому пользуется услугами домохозяек.

Но есть такие натуры, что с радостью вытирают пыль с полок и ухаживают за растениями просто из-за того, что им это нравится. Кто же они по знаку зодиака?

Тельцы с радостью возложат на свои плечи все бытовые дела и будут с легкостью выполнять любую работу по дому. Вытереть пыль, почистить ковры, помыть посуду и погладить шторы, и все нужно сделать в один день? Без проблем! Тельцы даже смогут управиться за несколько часов.

Они идеальные партнеры для тех, кто не любит делать что-то по дому, так как просто не допустят кого-то к такой работе. По их мнению, они одни смогут лучше всех убрать все и навести порядок, и именно они должны показывать, как что нужно делать, а как лучше не стоит. Интересно, что им важен не только уют и комфорт, но и богатство дома, украшений. Дорогие ковры, мебель, необычные люстры и эффектные шторы – вот что греет душу этому знаку зодиака.

Дом Близнецов всегда находится в идеальном порядке. Однако в большей мере это связано с тем, что представители этого знака зодиака редко бывают дома, предпочитая быть или в гостях, или в путешествии. Однако убирать они за собой умеют и делают это сразу же, как только намусорили или отыскали грязь. Поели? Сразу помыли посуду. Развернули вазон? Убрали грязь и посадили растение назад.

Близнецы просто обожают что-то менять, поэтому по нескольку раз в месяц могут кардинально менять обстановку дома. Причем даже перетягивание диванов их не утомит, а только вдохновит из-за моментального преображения комнаты.

Козероги везде очень щепетильны и трудолюбивы, поэтому бытовые дела их никак не спугнут. Более того, они все будут делать настолько хорошо, что любой критик не найдет ни одной пылинки, ни одной скомканной бумажки в доме этого знака. Однако партнеру может сильно не поздоровиться, если он не любит чистоту и порядок и не сможет его поддерживать.

Дом Козерогов часто кажется всем шаблонным и слишком правильным. Это связано с их характером – представители этого знака не любят экспериментировать и лучше сделают все по стандартному шаблону, нежели создадут и внесут что-то свое. Также Козерог не потерпит в своем доме чужих, разве что недолго. Украшения же будут расставлены так, как им самим будет удобно, и часто будут нести функциональный характер.

Как представители водной стихии, Рыбы очень любят морскую тематику, поэтому и постараются поддерживать ее в своей доме. Также они обладают тонким вкусом, поэтому не стоит удивляться, если представитель этого знака купит какую-нибудь вазочку или дизайнерский предмет просто для поддержания эстетики и атмосферности дома. Естественно, у Рыб всегда царит дома порядок и чистота, ведь именно они могут испортить общее настроение дома.

Не нужно думать, что все остальные знаки зодиака не поддерживают в доме чистоту и без проблем живут среди мусора и пыли. Просто именно эти знаки являются эталонами чистоты и бытовые дела их никак не отягощают, в то время как другим на это нужно выделять не только час, но и целый день.

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