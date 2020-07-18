Слон вырастет из каждой мухи — гороскоп на 19 июля

27-28 лунные сутки. Сегодня напряженные аспекты Луны в Раке поддерживают суету, импульсивность и эмоциональную возбудимость.

Возможны домашние скандалы, срочные хлопоты, метания в поисках выбора, деловые споры, провокационные атаки на дом, семью и территорию, различные аварийные, травматичные и стрессовые ситуации. Если не контролировать азарт и подпитывать негативные эмоции, страсти будут накаляться и дальше, из любой мухи есть риск вырастить слона. Требуется аккуратное обращение с техникой, домашней утварью, острыми инструментами, спортивным и туристическим снаряжением, огнем, горячими жидкостями, оружием.

Овен ‌‌

Конфликты дня напрямую затронут Овнов, делая их провокаторами, участниками или жертвами роковой баталии. Возможны бурные семейные сцены. Велик риск скандала и раздора из-за дома, авто, территории. Масштаб событий возрастет, если к делу подключатся амбиции, принципы и оскорбленное самолюбие. Важно защищать свой дом, а не подрывать его основы. Один неверный шаг - и вы можете потерять нечто важное.

Телец

Сегодня в окружении Тельцов кипят страсти, и не только словесные. Вам могут попасться агрессивные или бестолковые попутчики, нервные и грубые собеседники. Риск столкновений высок в любом месте и в любой момент: в магазине, за рулем, на прогулке, в переписке, в общении с соседями или родней. Камнем преткновения может стать выбор маршрута, транспортного средства, способа связи или типа навигации.

Близнецы

Близнецам стоит помнить, что сегодня проще потерять, чем найти. Возможны поломки, срочные платежи, лишние расходы, расплата за ошибки. Начинания этого дня - суть убыточные экспромты и аферы. Возможно, придется выбросить вещь или продукт, разорвать контракт. Купленная техника будет опасна в эксплуатации. По любому поводу возможны разногласия. Не с лучшей стороны покажут себя некоторые ваши друзья.

Рак ‌‌

Сегодня Раки или в эпицентре событий, или принимают их близко к сердцу. В обоих случаях, грозит стресс. Любое слово вызовет неоднозначную реакцию, может быть принято в штыки. Вас могут подвести, раскритиковать, освистать. Легко испортить отношения с партнерами и вышестоящими. Равно чревато отдавать и выполнять приказы. Бесполезны советы: как снизить риск и смягчить удар, вам подскажет лишь чутье.

Лев ‌‌

Сегодня Львам стоит остерегаться внутренних врагов либо негативной возни у себя за спиной: интриг, вредительства, сплетен. Агрессивная обстановка обострит тайные страхи. Критика или дурная весть ударит в слабое место, особенно, если исходит от близких. Можно остаться без сочувствия, помощи и приюта, в изоляции. Возможны поломки, ссоры и неудачные маневры в пути, плохой сервис. Уязвимо здоровье.

Дева ‌‌

Сегодня Дев ждет полоса хлопот или минута стресса. В любой дискуссии придется пройти через острую фазу разногласий. Вас может задеть чужой поступок, критика. Вместо поддержки от друзей или семьи, возможен укол в чувствительное место. Минимизировать угрозу поможет быстрая реакция и умелый маневр. В зависимости от обстановки, выручит физическая ловкость, технический навык, смелость или остроумие.

Весы ‌‌

Весов звезды предупреждают о повышенной конфликтности этих суток и советуют заранее выбрать тактику. Уход от лобового столкновения будет идеален, но не всегда возможен. Вступая в спор или бой, не стоит недооценивать агрессивный потенциал и коварство своего противника. В случае с партнером или близким человеком, вам придется принять его сторону, рискнув чем-то важным (домом, репутацией, карьерой).

Скорпион

Сегодня Скорпионам нужна находчивость в поездках, особенно, в путешествиях на далекое расстояние и на экскурсиях по чужим местам. Желательно быть морально готовым к техническим трудностям (поломкам, сбою связи) и к острым моментам в любом общении (вдвойне - в контактах на иностранном языке). Вам могут пригодиться навыки вождения, мелкого ремонта или первой помощи, кнопки вызова экстренных служб.

Стрелец

День заставит Стрельцов и их окружение отбросить робость и ложную дипломатию и пойти ва-банк. Роковой момент или опасный ход возможен в семейных, любовных, денежных делах. За отвагу, риск, правду можно поплатиться. Возможна болезненная реакция, если задета интимная тема или болевая точка. Лучше не заниматься экстремальным видом спорта. Родителям стоит позаботиться о безопасности маленьких детей.

Козерог

Сегодня Козерогам важно быть во всеоружии и иметь поле для маневра, но скорее для своего спокойствия. Пускать в ход «убойный» арсенал звезды советуют лишь в крайнем случае - например, если на вас идет прямая атака (в том числе, дома или в связи с жильем). Не стоит увлекаться сражением больше, чем вам выгодно: вложив в ответный удар много сил, вы рискуете быть обвинены в превышении меры обороны.

Водолей

Сегодня Водолеи не застрахованы от приключений в поездках, делах, контактах, бытовых хлопотах и лечебных процедурах. Любое взаимодействие с людьми может сопровождаться конфликтом мнений или общей раздражительностью, а с техникой, инструментами, средствами связи - поломкой или травмой. За исключением срочных случаев, не рекомендуется заказывать услуги и доставку, обращаться к врачу или в сервис.

Рыбы ‌‌

Сегодня даже в хорошо знакомых делах Рыбы столкнутся с досадными помехами и срывами. Творчество будет неровным, успех переменчивым. Отдых может оказаться испорчен - или не состоится вовсе, ввиду каких-то срочных хлопот. Это не самый подходящий момент для развития бизнеса, для активных занятий спортом (особенно, опасными экстремальными видами), а также для интимных встреч и задушевных разговоров.

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