Интриги вокруг — любовный гороскоп на 19 июля

Будьте сегодня осторожнее: вы можете попасть в чьи-то сети.

Овен ‌‌

Астрологические тенденции этого дня подтолкнут Овнов к совместному путешествию с любимым человеком. Если отправиться в другие края пока невозможно, обычная прогулка поможет получить новые впечатления. Если вы пока одиноки, постарайтесь по-новому посмотреть на поклонника.

Телец

События сегодняшнего дня заставят некоторых Тельцов понять как глубоки их чувства к любимому человеку. Однако придется приложить усилия, чтобы достичь взаимности. Если вы пока не встретили свою вторую половинку, дружелюбие поможет расширить круг знакомств.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам сегодня отнестись более внимательно к душевному состоянию любимого человека. Возможно, вам придется выступить в роли домашнего психолога и помочь партнеру найти решение проблемы. Если вы пока одиноки, позвольте себе помечтать о будущем счастье.

Рак ‌‌

Если вы сможете убедить партнера в том, что он неотразим по всем параметрам, то в качестве приятного бонуса получите яркие доказательства любви и преданности второй половинки. Одиноких Раков ждет активное содействие окружающих в устройстве личной жизни.

Лев ‌‌

Сегодня многие Львы могут почувствовать эмоциональный дискомфорт в отношениях со второй половинкой. Возможно, вам следует понять что именно пора изменить в отношениях с любимым человеком. Одинокие Львы после долгих раздумий, наконец, сделают свой выбор.

Дева ‌‌

Не исключено, что взаимопонимание с любимым человеком Девы смогут достичь только в том случае, если проявят полную откровенность. Сделайте основной акцент не на фактах, а на своих переживаниях. У одиноких Дев случайный флирт может перерасти в новое знакомство.

Весы ‌‌

Возможно, сегодня вам захочется отдохнуть от общества своей пассии и разобраться в своих чувствах. Уединение поможет вам понять что именно вас связывает и насколько прочным является ваш союз. Избавиться от одиночества Весы могут в деловой поездке.

Скорпион

Увы, для страстей сейчас не самое подходящее время. Некоторым Скорпионам желательно сдерживать свои бурные эмоции и больше щадить переживания второй половинки. Если вы пока не встретили свою любовь, информация о потенциальном партнере поможет завязать с ним отношения.

Стрелец

Не исключено, что в этот день вам захочется сравнить свою пассию с окружающими. При этом выводы будут в пользу второй половинки. Возможно, вы в очередной раз убедитесь, что предназначены друг для друга. Одиноких Стрельцов ждет любовная интрига.

Козерог

Для Козерогов в этот день может стать настоящим открытием того, что к разным людям нужен разный подход. Постарайтесь подобрать наиболее подходящий любимому человеку ключ к его сердцу. Обстоятельства в жизни одиноких Козерогов будут способствовать росту популярности у окружающих.

Водолей

Не исключено, что сегодня вам пригодятся ранее сделанные выводы о прошлых ошибках. Для того, чтобы их не повторить, найдите новое решение в отношениях с любимым человеком. Одинокие Водолеи смогут убедиться, что для потери уверенности в своем очаровании у них нет причин.

Рыбы ‌‌

Для того, чтобы укрепить отношения с объектом своей страсти постарайтесь понять мотивы любимого человека. Звезды подсказывают, что наблюдение за поведением партнера поможет вам в этом. Одинокие Рыбы заинтересуют потенциального партнера обаянием и остроумием.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.