Тратьте деньги осторожнее — финансовый гороскоп на 19 июля

Сегодня можно потратить слишком много или вложиться во что-то рискованное.

Овен ‌‌

Овнам не рекомендуется планировать важных дел на первую половину дня – это пустое время, когда ваши дела не будут иметь реальных последствий. Особенно это относится к деловому партнерству. Крайне непродуктивным будет вступать в споры, и пытаться доказывать кому-либо свою правоту. Во второй половине дня ситуация смягчается.

Телец

Сегодня Тельцы могут быть настроены на интенсивный темп работы. Чтобы дела пошли успешнее, наиболее важную работу следует запланировать на вторую половину дня, а в утренние часы заниматься текущими вопросами. Также старайтесь не ввязываться в межличностные разбирательства с коллегами, уходите от интриг и сплетен.

Близнецы

Сегодня Близнецам будет сложно сконцентрироваться на практических делах и успешно их решать, поскольку внешние обстоятельства будут часто меняться и вам придется постоянно под них подстраиваться. В первой половине дня не торопитесь принимать решения относительно финансовых расходов. Перенесите наиболее важные дела на конец рабочего дня.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков неблагоприятный день для контактов с начальством. Чем тише и незаметнее вы будете себя вести, тем лучше для интересов дела. Начальство будет действовать самым непредсказуемым образом, преподнося вам неожиданные и малоприятные сюрпризы. Плановые работы могут оказаться сорванными.

Лев ‌‌

Если Львам приходится в работе иметь дело с компьютерной техникой, то сегодня, возможно, придется столкнуться с частыми случаями сбоев в работе программного обеспечения, обрывов связи Интернета и прочими нарушениями рабочего ритма. Возможно, вы будете испытывать ограничения в своей деятельности.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев не лучшее время для составления планов на будущее и подготовки сметы на предстоящие расходы. Не следует слушать советов друзей и тех людей, которых вы считаете своими единомышленниками. Сегодня вам будет трудно составить правильное представление о реальном положении вещей. Если нет полной уверенности в правильности своих действий, то лучше ничего не предпринимать.

Весы ‌‌

Весам рекомендуется отдавать предпочтение индивидуальному труду. Что бы вы ни пытались предпринять самостоятельно, всегда найдутся люди или обстоятельства, которые будут сводить к нулю результат всех ваших усилий. Особенно это относится к первой половине дня. Вторая половина дня оставит позади основные проблемные моменты.

Скорпион

Сегодняшний день у Скорпионов может быть связан с осложнениями при выполнении текущей работы. Основная причина этого в том, что могут быть технические сбои, в результате которых вы будете вынуждены заниматься устранением неполадок, вместо того, чтобы заниматься непосредственным выполнением работы.

Стрелец

Если Стрельцы желают преуспеть в делах и добиться позитивных сдвигов в работе, то сегодня в первой половине дня не делайте ничего принципиально нового, отличного от того, чем вам обычно приходится заниматься. Труднее всего придется тем, кто работает в творческих профессиях.

Козерог

Внешние обстоятельства сегодня могут сложиться таким образом, что Козерогам придется вести жесткую борьбу за место под солнцем, отстаивая свои принципы. Однако следует иметь в виду, что излишне прямолинейные поступки не всегда бывают правильными, и часто наоборот, вы можете получить прямо противоположный результат.

Водолей

У Водолеев сегодняшний день складывается неблагоприятно для работы с информацией, поездок и деловых встреч. Находясь в командировке, старайтесь быть предельно внимательными и вежливыми с теми людьми, с которыми вам приходится взаимодействовать. Вторая половина дня складывается более результативно.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодня крайне неблагоприятный день для проведения банковских операций, открытия счетов, размещения депозитных вкладов и покупки товаров в кредит. Финансовые спекуляции сейчас, пожалуй, наиболее рискованный и потенциально убыточный вид деятельности. Старайтесь не делать того, что может привести к необратимым негативным последствиям.

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