NASA: «Ваш астрологический знак изменился»

Впервые за 3000 лет космическое агентство решило обновить астрологические знаки.

Это означает, что некоторые люди испытают полный кризис идентичности. По-видимому, изменения связаны с тем, что созвездия не находятся в том же положении на небе, в котором они когда-то были, и в результате знаки зодиака сейчас сдвинулись примерно на месяц.

А также вводится новый 13-й знак, который называется «Змееносец», под которым рождены с 29 ноября по 17 декабря.

Вот однозначное объяснение этого от NASA:

«Созвездия бывают разных размеров и форм, поэтому Солнце указывает на них разное время, — заявили в агентстве. «Линия от Земли до Солнца указывает на Деву в течение 45 дней, но она указывает на Скорпиона только на семь дней. Чтобы привести в порядок 12-месячный календарь, вавилоняне проигнорировали тот факт, что Солнце фактически движется через 13 созвездий, а не 12. Затем они присвоили каждому из этих 12 созвездий равное количество времени. Помимо 12 знакомых созвездий зодиака, Солнце также указывает на Змееносца около 18 дней в году».

Ниже приведена новая астрологическая разбивка по знакам:

Козерог 20 января — 16 февраля.

Водолей 16 февраля — 11 марта.

Рыбы 11 марта — 18 апреля.

Овен 18 апреля — 13 мая.

Телец 13 мая — 21 июня.

Близнецы 21 июня — 20 июля.

Рак 20 июля — 10 августа.

Лев 10 августа — 16 сентября.

Дева 16 сентября — 30 октября.

Весы 30 октября — 23 ноября.

Скорпион 23 ноября — 29 ноября.

Змееносец 29 ноября — 17 декабря.

Стрелец 17 декабря — 20 января.

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