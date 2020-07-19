Прислушайтесь к сердцу — любовный гороскоп на 20 июля

Сегодня стоит отключить разум и настроится на «сердечную» волну.

Овен ‌‌

Если в этот день вам придется срочно пересмотреть свои планы и отменить романтический ужин, не забудьте приласкать любимого человека. Иначе возможно его разочарование по этому поводу. Одиноким Овнам стоит преодолеть страх перемен и самому проявлять инициативу.

Телец

Тельцам звезды советуют более внимательно отнестись к событиям сегодняшнего дня. Вы сможете понять причину и следствие проблем в вашей личной жизни. Если вы пока одиноки, умение общаться и тонко чувствовать настроение собеседника привлечет к вам потенциального партнера.

Близнецы

Не исключено, что сегодня вам придется сделать серьезный выбор между свободными отношениями и верностью объекту вашей страсти. Возможно, и партнер окажется перед той же дилеммой. Одиноким Близнецам звезды советуют оглядеться вокруг и увидеть потенциальных партнеров.

Рак ‌‌

Если у вас возникли проблемы с любимым человеком, постарайтесь не закрывать на них глаза. Иначе они лишь будут накапливаться и дадут о себе знать в самый неподходящий момент. Одинокие Раки поступят правильно, если дадут себе время присмотреться к потенциальному избраннику.

Лев ‌‌

Сегодня ваши отношения со второй половинкой будут спокойными и гармоничными, если вы внимательнее отнесетесь к душевному состоянию партнера. Одиноким Львам удастся избежать разногласий с противоположным полом по поводу распределения ролей в паре.

Дева ‌‌

Звезды подсказывают, что Девам не стоит подшучивать над партнером. Даже самые невинные розыгрыши любимого человека могут привести к непредсказуемым последствиям. Если вы пока одиноки, доверительное общение с потенциальным партнером растопит его лед недоверия.

Весы ‌‌

Не исключено, что Весы в этот день окажутся перед выбором между личной жизнью и деловым проектом. Прислушайтесь к совету любимому человека, но поступите так, как подсказывает сердце. Если вы пока одиноки, случайная встреча может перерасти в любовную связь.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам сменить гнев на милость по отношению к своей пассии. Лаской и уговорами вы сожжете добиться от партнера больше, чем негодованием и упреками. Если вы пока не встретили свою любовь, отнеситесь серьезно к полученному сегодня предложению.

Стрелец

Многие Стрельцы в этот день будут счастливы от осознания того как им повезло с любимым человеком. Главное – сохранить этот настрой в себе и поддерживать его в партнере. Если вы пока одиноки, встреча с представителем противоположного пола перевернет ваши представления о любви.

Козерог

В этот день вы могли бы обсудить с любимым человеком некоторые его проблемы. Однако звезды подсказывают, что это может причинить боль партнеру. Постарайтесь перенести разговор на другой день. Одиноким Козерогам придется смириться с временным затишьем в личной жизни.

Водолей

Несмотря на гармонию в отношениях со второй половинкой, попробуйте вместе поискать дополнительные точки соприкосновения. Удивительно, но вы их обнаружите там, где и не думали найти. Одиноких Водолеев ждет встреча, которая может перерасти в отношения полные страсти.

Рыбы ‌‌

Если события этого дня подталкивают вас к изменению взглядов на любовную сферу, попробуйте не сопротивляться новому опыту. В итоге вы сможете почерпнуть много полезного. Для одиноких Рыб самым правильным будет прислушаться к своему сердцу для того, чтобы принять верное решение.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.