Не запнитесь о преграды — гороскоп на 20 июля

1-29 лунные сутки. Июльское Новолуние охладит пыл и напомнит о грани допустимого, в том числе в семье и быту.

События дня разочаруют борцов за быстрый прогресс, припугнут нарушителей и обнадежат тех, кто верен старым принципам. Непреодолимый барьер заставит прервать путь, спор или бой. Азартных и агрессивных людей остановит перспектива возмездия. Про «откат системы» к прежней форме контроля и прессинга напомнит временный возврат отдельных лиц на прежние роли и должности. Вновь в силе старые друзья и старые враги. Может оказаться невыполнимой задача сбросить балласт, например, избавиться от вредной привычки.

Овен ‌‌

Новолуние - водораздел в семейной жизни Овнов или в их жилищных делах. Оно уточнит ситуацию с недвижимостью, личной территорией, местом регистрации. Рубеж обозначится и в профессиональной карьере. Жизнь поставит границы, за которые не выйти, даже при вашей энергии. Важны конструктивные отношения с родителями и с людьми, имеющими отношение к жилью (владельцем квартиры, арендатором, покупателем).

Телец

Для Тельцов день начнется с продолжения вчерашней суеты, но буря постепенно уляжется. Судьба поставит жесткий и недвусмысленный барьер злоупотреблениям, перед которым будут вынуждены остановиться даже самые отчаянные головы из вашего окружения. Придет к концу путь, будет поставлен крест или взята пауза в эмоционально окрашенном споре. Найдется твердый ориентир, решающий аргумент, точка опоры.

Близнецы

Близнецам пора оценить состояние бюджета, список покупок или итог шоппинга, систему платежей, ведения бизнеса, гашения долгов. Самое время избавиться от старых вещей. Расточительных азартных Близнецов день вынудит вернуться в рамки своих возможностей и пожать плоды своих авантюр (кредитов, инвестиций). Придется взять ответственность за них на себя - например, признать, что вложение было ошибкой.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам опираться на свои персональные потребности и защищать собственные интересы. Стоит найти время для подведения итогов, оценки здоровья. Прислушиваясь к своим ощущениям, важно честно взглянуть на себя со стороны. Не помешает объективно оценить свой образ в чужих глазах: позиции в партнерстве и профессии, имидж перед законом, актуальный пакет личных прав и обязательств.

Лев ‌‌

Сегодня Львам придется снизить свою активность и планку запросов. С этой точки зрения, благотворны любые жесткие ограничения и личные жертвы (они вполне вероятны в связи с работой, болезнью, общей обстановкой или семейными обстоятельствами). Задачи этого дня - восстановление сил и внутренних резервов, укрепление тылов. Уместно сознательное уединение. Нужна защита от токсичного наследия прошлого.

Дева ‌

Сегодня звезды обещают Девам благополучное разрешение их личных проблем, и не всегда в результате их собственных заслуг и усилий. Зачастую это будет происходить за счет коллективных ресурсов, дружеской поддержки и социального положения. Обстоятельства вновь красноречиво засвидетельствуют, кто вам друг, а кто нет. А также помогут осознать, в своей ли вы команде и довольны ли своей перспективой.

Весы ‌‌

Для Весов день ознаменован важным моментом в семейных планах, либо в сфере самореализации, профессионального и карьерного роста. На статус и перспективы многих Весов повлияют роковые кадровые перестановки или перемены в клановой иерархии. Возможен возврат прежней системы контроля и старых правил. Сыграет роль выбор конкретного лица - вернуться к прежней позиции или уйти с нее, освободив вам путь.

Скорпион

В эти сутки Скорпионы могут рассчитывать на торжество истины, справедливости и выгодных для себя старых правил, на возврат к прежней системе оценок и ценностей. Ваш персональный успех будет зависеть от суммы знаний, лояльности к традициям и готовности примкнуть к «генеральной линии партии». Может быть восстановлен ваш авторитет в уважаемой организации, подтвержден список личных прав и полномочий.

Стрелец

Сегодня Стрельцы в одном шаге от рокового поворота своей истории, частичного или временного разрешения кризиса. Придется смириться с невозможностью лично влиять на исход игры: все решит общая логика событий или чей-то персональный выбор. Сделав все необходимое, лучше «отпустить ситуацию» и не зацикливаться на своих внутренних страхах: важнее запоздалой суеты станет сумма ваших прежних поступков.

Козерог

Сегодня в интересах Козерогов быть спокойнее (особенно, если им приходится участвовать в том или ином личном противостоянии). Если вы и раньше не позволяли себе утратить свое фирменное самообладание, то этот раунд боя сможете выиграть без единого выстрела. Ваши убеждения, принципы и несгибаемая выдержка произведут на оппонента столь сильное впечатление, что он оставит свою идею вас «прогнуть».

Водолей

Для Водолеев день станет решающим, если на кону здоровье, работа по найму, благополучие семьи или подопечных. При этом сохранится общая уязвимость, усилится зависимость от людей и обстоятельств, станет неизбежным отход на старые позиции. Возможно, придется позвать назад верного помощника, вернуться к старым обязанностям, вновь пойти к знакомому врачу, подтвердить диагноз, восстановить документы.

Рыбы ‌‌

Сегодня судьба помогает Рыбам поставить точку (запятую) в удачном для себя месте и в идеальный момент. Если какой-то сюжет прерывается, можно эффектно уйти со сцены, подвесив историю на подходящей ноте. Там, где вы однажды «наступили своей песне на горло», появляется возможность не спеша завершить игру, благодаря временному возврату прежних правил. В вас снова нуждаются те, в ком нуждаетесь вы.

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