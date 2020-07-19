Исправьте экономические ошибки — финансовый гороскоп на 20 июля

Сегодня у вас есть отличный шанс пересмотреть свой бюджет.

Овен ‌‌

Овны будут легки на подъем и весьма общительны в контактах. Благоприятно складывается этот день для предпринимателей, занимающихся предоставлением услуг в торговле и посредничестве. Особенно хорош день для оптовых закупок товара с целью перепродажи. Вам будут поступать интересные предложения по развитию партнерского бизнеса – присмотритесь к ним внимательнее.

Телец

Тельцам важно проявлять свойственную вам основательность в работе. За какое бы дело вы сегодня ни брались, непременно старайтесь довести его до полного логического завершения. Проявите конструктивный подход к делу при взаимоотношениях с коллегами. Оценивайте людей по деловым и профессиональным качествам, не придавая значения своим личным симпатиям или антипатиям.

Близнецы

В этот день Близнецам может поступать много новостной информации, которую вы сможете использовать с выгодой для себя. Успешно проходят деловые поездки, встречи, консультации. Возможно, вы встретите человека, с которым раньше приходилось вместе работать, и поймете, что сотрудничество целесообразно возобновить.

Рак ‌

Ракам удастся улучшить условия труда на рабочем месте. Это благоприятный день для офисных работников, которые занимаются составлением финансовых и иных отчетов. Будьте внимательнее с цифрами, перепроверяйте все данные, которые вводите в компьютер. Удачно поработают надомники, риэлтеры, коммунальщики и дизайнеры по интерьеру.

Лев ‌‌

У Львов сегодня успех в делах во многом зависит не только от вашей личной инициативы, но и от умения выстраивать отношения при сотрудничестве в коллективе. Возможно, вам придется заниматься делами, которые не имеют прямого к вам отношения. Тем не менее, день благоприятен для укрепления и расширения деловых связей. Также это хорошее время для учебы и деловых поездок.

Дева ‌‌

Сегодня благоприятный день для тех Дев, кто работает в непосредственном контакте с начальством. Возможно, вам поручат ответственное задание, которое лишь подчеркнет особые доверительные отношения с вами. Если вы сами занимаете руководящую должность, то ваши управленческие решения будут взвешенными.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов благоприятный день для сотрудничества и обмена мнениями с людьми, которые разделяют ваши взгляды. Возможно, что вы будете общаться не напрямую, а дистанционно, через Интернет или электронную почту. Также это хороший день для урегулирования юридических споров, заключения мировых соглашений в имущественных судебных тяжбах.

Скорпион

Сегодня в некотором роде особый день для тех Скорпионов, кто занимает руководящие должности. Звезды советуют вам тщательно проанализировать результаты своей деятельности. Возможно, вы поймете, что требуется внести существенные коррективы и, быть может, вернуться к тому, от чего вы ранее отказались. Хорошее время для оформления кредитной линии в банках.

Стрелец

У Стрельцов отличный день для ведения переговоров о сотрудничестве и урегулирования юридических споров с оппонентами. Вместе с тем, в некоторых вопросах вы сами не сможете придти к компромиссу, и вам потребуется привлечь посредника. Позовите для этой цели кого-то из общих знакомых, которым вы можете доверять.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день складывается благоприятно для выполнения текущей работы, а также для совершенствования методов работы. Проявят себя с лучшей стороны инженерно-технические работники, изобретатели, рационализаторы. Отношения в трудовом коллективе будут доброжелательные. Старайтесь не отступать от графика работы.

Водолей

У Водолеев это удачный день для рекламной раскрутки новых проектов, привлечения потенциальных клиентов и партнеров. Действуйте открыто, смело, старайтесь подходить к любой работе творчески, с выдумкой. Вы сможете успешно решать нестандартные задачи. У вас не будет недостатка в клиентах, поскольку ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов.

Рыбы ‌‌

Возможно, сегодня Рыбам придется заново переделывать ту работу, которую вы уже однажды выполняли. Это хороший день для извлечения уроков и исправления допущенных ошибок. Отнеситесь к этому процессу позитивно. На этот раз все, что вы сделаете, не придется переделывать. Это хороший день для совершенствования в качестве работы.

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