Хватит прятать чувства — любовный гороскоп на 21 июля

Сегодня стоит больше разговаривать и делиться самым сокровенным с партнером.

Овен ‌‌

Сегодня вам придется постоянно в чем-то убеждать и переубеждать любимого человека. Не исключено, что партнеру это не слишком понравится, но это может оказаться единственным способом разобраться с проблемами. Одинокие Овны невольно спровоцируют бурю эмоций у окружающих.

Телец

Тельцы в этот день как никогда остро почувствуют ответственность за отношения с любимым человеком. Несколько решительных действий и полоса взаимонепонимания будет успешно преодолена. Если вы пока одиноки, постарайтесь не слишком часто напоминать о себе потенциальному партнеру.

Близнецы

Если с утра вам кажется, что вы с любимым человеком разговариваете на разных языках, то, скорее всего, вы перестали слышать друг друга. Попробуйте сделать паузу, а потом найти взаимопонимание. Одиноких Близнецов ждет признание в любви со стороны поклонника.

Рак ‌‌

Не стоит ждать, что любимый человек сам догадается о ваших мыслях и чувствах. Вы можете прождать долго и безрезультатно. Скажите прямо и открыто партнеру о своих мечтаниях, только выберите подходящий момент. Одиноким Ракам звезды советуют дождаться более подходящих обстоятельств.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают Львам, что в этот день можно смело отбросить скромность и ярко продемонстрировать свои лучшие качества. Любимый человек это по достоинству оценит. Если вы пока не встретили вторую половинку, потенциальный партнер готов исполнить любой ваш каприз.

Дева ‌‌

Текущее положение планет говорит, что Девам в этот день придется проявить жизненную мудрость и богатство жизненного опыта. Это поможет успешно преодолеть некоторые препятствия в личной жизни. Если вы пока одиноки, не будьте прямолинейны с противоположным полом.

Весы ‌‌

Не исключено, что в этот день вы с любимым человеком придете к одним и тем же выводам, только разными путями. Это еще одно подтверждение тому, что вы настроены на одну волну. Одиноких Весов звезды предостерегают от слишком поспешных шагов в устройстве личной жизни.

Скорпион

Для Скорпионов этот день наиболее благоприятен для развлечений в веселой дружеской компании. Вместе с объектом вашей симпатии вы получите массу новых, приятных впечатлений. Если вы пока не встретили свою любовь, пора признаться в своей симпатии человеку из ближайшего окружения.

Стрелец

Сегодня лучше понять любимого человека вам поможет умение встать на его точку зрения. Не исключено, что вы лучше поймете переживания и опасения партнера. Одиноких Стрельцов ждет неожиданная встреча с потенциальным спутником, который станет близким и желанным.

Козерог

Этот день принесет вам множество сюрпризов, связанных с вашей личной жизнью. Причем некоторые из них вы вначале расцените как неприятные, но впоследствии измените мнение. Для одиноких Козерогов досадное недоразумение обернется началом новых отношений.

Водолей

Водолеям в этот день звезды советуют смелее начинать важные, жизненные замыслы, связанные с личной жизнью. Сегодня любые запланированные долгосрочные проекты реализуются максимально успешно. Если вы пока одиноки, обратите внимание на возможность познакомиться в путешествии.

Рыбы ‌‌

Звезды подсказывают Рыбам, что в этот день ваши инициативы по укреплению отношений будут весьма успешными. Секрет в том, что партнер готов откликнуться на любые проявления внимания. Если вы пока одиноки, не стоит ждать удобного случая, будьте активны в устройстве личной жизни.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.