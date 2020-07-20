Навстречу мечте — гороскоп на 21 июля

1-2 лунные сутки. Сегодня молодая Луна во Льве дарит энергию для нового шага, поощряет смелость и жизнелюбие.

Это день творчества, свободы, приятных обновлений. Он подходит для частичного разрыва шаблона, создает условия для эксперимента и спонтанной инициативы. К рывку вперед может мотивировать неожиданное событие. Подходящий момент для активного отдыха, для романтических встреч, ухаживаний и сюрпризов, для детских игр и праздников. Хорошо устроить физическую разминку, заняться спортом, фитнесом, танцами, провести время с друзьями по увлечению. Лучше отказаться от плановых мероприятий и лишних формальностей.

Овен ‌‌

Овнам день дарит всплеск творческой энергии, стимулирующий сюрприз в любовной или финансовой игре. Самое время выйти из-под контроля, отвлечься от досадных поражений в семье или профессии и поискать применение своим талантам в другой сфере - например, стать креативщиком, рекламщиком, игроком или бизнесменом. Удачный момент для параллельных начинаний, активного отдыха, занятий спортом, свиданий.

Телец

Сегодня Тельцам не хочется (и не стоит) заниматься рутиной и погружаться в быт. Многих Тельцов посетит нестандартная идея, охватит творческое или любовное волнение. Возможно, вы захотите срочно воплотить одну из своих оригинальных творческих задумок. В процесс могут быть вовлечены дети, домочадцы или близкие друзья. День подходит для вечеринки, детского праздника, креативных перестановок в доме.

Близнецы

Близнецы сегодня не решат всех своих задач, но неожиданно получат отличный шанс развеяться. Любой новый поворот событий - хороший повод отвлечься от проблем, создать атмосферу праздника и гармонии, сменить обстановку, имидж или тактику. Это подходящий день для занятий спортом и танцами, поддержки свободных романтических и дружеских отношений, неофициального делового и творческого сотрудничества.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам «быть как дети» и провести небольшую магическую процедуру - сделать мелкую оригинальную покупку в честь начала новой жизни. Эта забава не поможет вам резко переломить ситуацию, зато позволит изменить к лучшему внутренний настрой и простимулирует добывать деньги из параллельных источников. Можно купить игрушку, сувенир, лакомство, аксессуар для отдыха или праздника.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов внезапно появится энергия для начинаний, которую нужно как-то применить. Непредвиденное событие может мотивировать вас на активность раньше срока. Удачный момент для того, чтобы перепрограммировать себя на другой ритм жизни - например, начать тренировки. Проявляя внешнюю инициативу, не стоит сразу же раскрывать все свои карты. В частности, лучше пока держать при себе свои мысли.

Дева ‌‌

Сегодня многих Дев поманят темы любви, праздника и творчества (особенно, в соответствующей атмосфере). Возможна тяга к богемной среде, интерес к индустрии подарков, игр и развлечений. Однако желания начнут расходиться с возможностями, снизится конкурентоспособность. Даря вдохновение, звезды предостерегают вас от поспешного дебюта и официальной самопрезентации. Возможен сюрприз от друзей и детей.

Весы ‌‌

Сегодня Весам стоит сделать шаг в будущее (желательно, вместе с другими людьми). Этот день позволяет частично разбить стереотипы, подходит для мини-презентации. Отличным заделом на перспективу станет начало сотрудничества, неформальная акция, а в личной жизни - романтическое свидание или ваше совместное появление с партнером на публике. Не стоит обделять вниманием параллельные союзы и проекты.

Скорпион

Скорпионам день поможет порвать старый шаблон и перестроиться на новый лад, хотя бы ради эксперимента. Вы можете присмотреться к новому другу или начальнику, вжиться в другой образ. Это неплохой момент для того, чтобы смело заявить о себе (при условии, что вы ловко справляетесь со своими обязанностями и, если что, не ударите в грязь лицом). Возможны сюрпризы: смена ролей, обновление требований.

Стрелец

Эти сутки помогут Стрельцам вновь увидеть жизнь с яркой «солнечной стороны». Многие Стрельцы почувствуют себя творцами новых трендов, удачливыми игроками, странниками или влюбленными романтиками, захотят вернуть себе фарт и авторитет. Звезды подсказывают, что сейчас ваши возможности скромны, но недалек тот день, когда положение изменится. Уже сегодня можно сделать в этом направлении первый шаг.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить плановые мероприятия, стандартные меры и рутинные будничные процедуры, а неожиданный взрыв энергии направить на что-то праздничное и необычное. Практический результат ваших сегодняшних забав может стремиться к нулю - но в процессе игры вы расширите свой прежний арсенал, можете выйти на новый уровень творчества или найти альтернативный способ ведения дел.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не чураться новшеств и экспериментов, по мере сил подхватывать чужие оригинальные инициативы и веселые игры. Это подходящий момент для обновления домашнего уклада. Можно внести свежую нотку в романтические отношения, в привычный стиль делового сотрудничества или творческого партнерства. Не стоит проводить в этот день плановые процедуры и заниматься формальностями.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам не стоит рассчитывать на стандартный график. В атмосфере игры, эксперимента и веселья многое пойдет не по плану, зато не будет скучно. Появятся креативные задачи. Возможна неожиданная командировка, внештатная деятельность. Детям потребуются яркие вещи, новые друзья и оригинальные игры. Активнее обычного будут резвиться питомцы. Не помешает обновить стиль работы, лечения, тренировок.

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