Не попадитесь на крючок мошенников — финансовый гороскоп на 21 июля

Сегодня вас будут обманывать со всех сторон. Держите деньги при себе.

Овен ‌‌

Овнам рекомендуется сегодня строже контролировать свои финансовые расходы. В противном случае вы не успеете заметить, как потратите намного больше денег, чем планировали. Вместе с тем, это хороший день для оформления договорных отношений и подписания документов о долгосрочном сотрудничестве. В сфере услуг вы будете пользоваться популярностью у клиентов.

Телец

Сегодня у Тельцов может не быть ясного понимания того, какие шаги и инициативы следует предпринять, чтобы добиться нужного вам результата. В этом случае лучше ничего не делать, чем сделать и допустить ошибку. Вместе с тем, в трудовом коллективе ваши отношения с коллегами складываются по-деловому. Поэтому присоединяйтесь к коллективной работе без самодеятельности, и тогда все будет хорошо.

Близнецы

Близнецам не следует доверять людям, которые ищут с вами контакта и при этом тщательно скрывают информацию о себе. Нежелательно контактировать с теми, кто занимается теневой экономической деятельностью, и выполнять работу без соответствующе оформленного трудового договора. Есть риск столкнуться с проявлением мошенничества.

Рак ‌‌

При принятии решений относительно финансовых расходов звезды советуют Ракам руководствоваться двумя правилами. Первое правило: ни одного рубля не отдавайте на коллективные проекты. И второе правило – вкладывайте деньги в благосостояние своей семьи, своего дома. В этом случае вы будете застрахованы от неприятностей.

Лев ‌‌

Сегодня Львам будет сложнее добиться взаимопонимания с начальством, поэтому лучше не тратить на это свои нервы и время. Возможно, у вашего руководителя сложится о вашей персоне мнение, не соответствующее действительности. Не придавайте этому большого значения. Пройдет время, и мнение о вас поменяется к лучшему.

Дева ‌‌

Девам важно не отступать от закона и служебных инструкций. Не поддавайтесь на соблазн сделать что-либо помимо или в нарушение правил и норм поведения. Сегодня ваша деловая репутация может оказаться под угрозой именно из-за проблем с законом. Тщательный учет расходов и доходов поможет вам экономнее тратить деньги.

Весы ‌‌

Сегодняшний день может принести Весам неожиданные перемены не совсем приятного свойства. Звезды не советуют вам проводить рискованные финансовые операции, делать инвестиции в коллективные проекты. Есть вероятность того, что инвестированные деньги могут бесследно исчезнуть. Воздержитесь от финансовых заимствований, покупок по кредитной карте.

Скорпион

Сегодня внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно для Скорпионов. При планировании своей деятельности вам следует иметь в виду, что, вероятно, придется потратить энергии больше, чем вы себе ранее представляли. Возможно, вам поможет влиятельный покровитель. Также могут вырасти доходы от выполнения частных заказов.

Стрелец

Сегодня от типичных Стрельцов может потребоваться строгое исполнение трудовой дисциплины и служебных инструкций. Не опаздывайте на работу – это не останется незамеченным. Не исключено, что к вам будут применены штрафные санкции. Также не следует доверять своим коллегам – вас могут подсидеть или попытаться повредить вашей деловой репутации.

Козерог

Козерогам противопоказано излишне увлекаться финансовыми спекуляциями. Если вы азартный человек, то сегодня звезды категорически не советуют вам принимать участие в рискованных финансовых авантюрах. Например, нельзя вкладывать деньги в высокодоходные фонды, которые на самом деле являются финансовыми пирамидами. Воздержитесь от операций по обмену валютой.

Водолей

У Водолеев сегодня благоприятный день для сотрудничества с людьми, приехавшими из других стран и регионов. Также это хорошее время для тех, кто находится в дальней командировке вдали от родного дома и работает вахтовым методом. А вот решать вопросы, связанные с недвижимостью сегодня будет нелегко. Запланированная сделка с недвижимостью может сорваться.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам может поступать большое количество информации, которую нельзя принимать на веру. Обязательно проверяйте информацию на предмет её достоверности. В противном случае вы можете ввести себя и других в заблуждение и наделать много ошибок. От деловых знакомств лучше пока воздержаться.

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