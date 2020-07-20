Какая старость ждет Рака

Рак – знак эмоций и чувств, самый глубокий и сложный во всем зодиаке.

Сложный не потому, что его трудно трактовать, а потому что он сложен из множества составляющих, зачастую противоположных по своей сути. В юности и молодости Раки еще плохо умеют справляться со своими эмоциями, но по мере взросления они становятся более собранными и могут управлять собой (и даже окружающими). А вот о том, какая старость ждет представителей знака Рак, читайте в этой статье.

Поскольку главной целью жизни для Рака является достижение эмоциональной безопасности и обретение семьи, то в старости мы увидим более-менее реализованного в этих областях человека.

Успешный Рак в старости – это милый старичок или старушка, наслаждающиеся прелестным видом из окна, поливающие цветочки и ждущие в гости внучат. Впрочем, внучата необязательны – обязательна лишь вот эта атмосфера душевной сентиментальности. Это классические старики с рекламы деревенской сметаны или йогурта – седые и добрые. Живут за городом, растят цветы и животных, всем рады, ни до кого не докапываются. Красота, идиллия, совершенство.

Но что же бывает, если стареющий Рак недоволен своей жизнью? Тогда мы видим ворчащего старикана, который ругает молодежь и все современное, потому что вот в его-то времена все было правильно, а сейчас… Конечно, все несчастливые старики и старухи бубнят похожие вещи, но это именно архетип Рака – пятиться назад, не принимая настоящее и тем более будущее. То есть в каждой недовольной жизнью старухе живет свой внутренний ворчливый представитель знака Рак…

В старости Раки становятся очень мягкими и внимательными по отношению к людям: они-то знают, какие эмоции бушуют в душе у окружающих. И поскольку сами они сумели усмирить океан внутри себя (о, вся жизнь была на это положена), они помогают теперь другим качественно прожить свои чувства и настроения.

Пожилой Рак исцеляет одним своим присутствием, словно согревая душевным теплом и передавая свой жизненный опыт без слов и научений. Он очень ценит общение с близкими, а они видят в Раке тихую гавань. Чем больше людей, которые любят старика или старушку Рака, тем более они счастливы, ведь именно люди с их чувствами и эмоциями – главное рачье богатство.

Дарья Лопушкова

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