3 ситуации, которые вытягивают энергию из женщин

О том, какие горы может свернуть женщина в состоянии наполненности, известно многое.

Впрочем, как и о том, как тяжело бывает, когда энергии нет, а вместе с ней и нет сил, желаний, здоровья, денег и даже физической красоты. Что же является главными причинами энергетических потерь?

В начало этого списка стоит поставить любые незавершенные связи. Сюда относятся даже мечты и желания, которые не исполнились. Каждая такая связь – это огромное количество потраченной энергии в никуда. И пока не поставлена жирная точка, энергия остается там. Как ее забрать? Завершить эти дела. А если это связано с человеком, то стоит представить его, проговорить все обиды и то, что вы хотите вернуть свое и признаете, что совместного будущего нет. Вместе с энергией приходит ощущение легкости и завершенности.

Дальше имеет смысл посмотреть на текущие дела, особенно на те, которые подвисают и не решаются годами. Их может оказаться слишком много для одного человека. Можно начать со списка всего того, что, так или иначе, забирает силы, время и внимание, а затем подумать, что оттуда можно вычеркнуть.

Еще один довольно часто встречающийся отток – мужские дела. Да, современный мир уровнял в правах и обязанностях мужчин и женщин. Но, если женщина начинает делать что-то изначально предназначенное мужчинам, она, с большей долей вероятности, потеряет много сил. Просто потому, что ее энергия функционирует по-другому и никакие социальные законы не могут этого изменить. Выход из этой ситуации может быть такой: если уж надо сделать что-то мужское, то лучше сделать это по-женски. С опорой на интуицию, а не на логику, с привлечением помощников и с благодарностью.

Так же важно подумать о том, а что же наполняет, дает энергию. И сколько времени отдается на самовосстановление, исполнение своих желаний, окружения себя тем, что приятно и радостно. Если этого совсем мало, ситуацию нужно срочно исправлять, ведь странно ожидать состояния наполненности, если ничего наполняющего вокруг нет.

Диана Сабитова

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