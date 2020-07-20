Что делать, если в церкви потухла или упала свеча

Смотрите видео и узнайте, что делать, если вы заметили погасшую или упавшую свечу в церкви. Погасшая и тем более упавшая свеча считаются дурным предзнаменованием. Иногда свечи падают из-за неосторожности, и в этом случае причин для волнений нет. Но если вы уже несколько раз ставили свечу, а она падает, то стоит задуматься, в чем причина. Ролик расскажет, почему так может происходить и что делать, чтобы отвести беду от себя и близких.

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