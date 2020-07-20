5 причин замолчать и начать слушать

Способность говорить является нормой в обществе, которая имеет свою ценность.

Многие люди предпочитают разговаривать, нежели слушать. Однако порой позиция слушателя имеет больше значения. Но почему?

Принятие другой точки зрения

Когда мы говорим, то чаще всего делимся только своей точкой зрения. Наше эго возрастает, а внутренняя вселенная омрачается исключительно нашими мыслями. Но когда мы начинаем слушать, то чувствуем другую сторону ситуации. Таким образом наша голова очищается и обогащается одновременно. В процессе слушания можно открыть новые горизонты, которые помогут разложить все «по полочкам» в собственной голове.

Преодоление человеческого мышления

Мы всегда думаем, что точно знаем, что лучше для нас в той или иной ситуации. Тем не менее это может быть далеко от истины, так как наше мышление обусловлено множеством факторов: воспитание, культура, образование, социум, семья, религия. Таким образом, наши мысли являются отражением того, что мы впитали в себя и они могут быть узконаправленными. Именно поэтому, слушая других, мы добавляем новые краски в свой мыслительный процесс, обогащаем себя новым.

Мудрость и ответы на важные вопросы

Считается, что разговорчивый человек всегда ответит на любой вопрос. Возможно, поэтому иногда стоит помолчать и просто послушать истории других людей. Ричард Брэнсон, основатель Virgin Atlantic, убежден, что хорошие навыки слушателя – это мощный индикатор успеха на работе и в жизни. Лучшие из лидеров мало говорят и больше слушают.

Учись у старших

Как бы это банально ни звучало, но наученные опытом люди всегда могут дать дельный совет. Не стоит пренебрегать мудростью старших, лучше внимательно их слушать и благодаря их опыту избегать ошибок.

Невербальные сигналы

Пожалуй, самый важный аспект слушания заключается в том, что можно научиться читать язык тела: ваше тело говорит само за себя, а слова – это приятный бонус. Каждое движение нашего тела содержит в себе характеристики личности, которые могут скрываться за словами.

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