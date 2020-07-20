Володина назвала 8 стран, в которые не стоит ехать отдыхать

Астролог и ведущая ток-шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина сообщила предполагаемый срок второй волны пандемии и рассказала в какие страны лучше не ехать, даже если откроют границы.

Василиса призналась, что как и многие любит отдыхать на море. Но сейчас она считает, что не стоит отправляться туда любой ценой.

«Я по-прежнему вижу риски и искренне считаю, что эпидемия — это серьезная проблема», — сказала Володина, добавив, что по ее мнению, пока еще мы не видим ее истинных масштабов.

Она также подчеркнула, что ее предсказание по первым двум волнам пандемии коронавируса оправдалась.

«Соединение двух планет — медленных Юпитера и Плутона — хорошо описывает пандемический процесс», — говорит астролог. По ее словам, эти планеты соединяются в конце марта — начале апреля, в конце июня и еще раз соединятся в ноябре.

«Значит, мы можем ожидать еще одну волну эпидемии в ноябре», — сообщила Володина.

Что касается поездок, то по словам Володиной, часть стран открывают границы с 1 августа. Но она предполагает, что в ряд государств с печальной статистикой, таких как США или страны Латинской Америки, полеты еще долго не будут возобновлены.

Она также назвала другие страны, в которые не стоит пока ехать — в Финляндию, Португалию, Испанию, Болгарию, Белоруссию и Индию.

В тоже время юг России астролог назвала относительно беспроблемным для поездок.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.