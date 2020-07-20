Экстрасенс рассказал, что поможет похудеть всем знакам

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Ибрагими Вафа рассказал, как худеют разные зодиаки, и дал советы по избавлению от лишних килограммов.

По словам эзотерика, для Овнов крайне важна мотивация, которая позволит ему добиться больших успехов на спортивном поприще, либо же поможет быстро привести себя в форму.

Тельцы предпочитают действовать размеренно, аккуратно, предварительно ознакомившись со стратегией похудения.

— При этом важно понимать природу полноты: это стресс или «физическое голодание, — уточнил Вафа.

Близнецам эксперт советует строго следить за режимом и распорядком дня, а также рационом. Кроме того, рекомендуется уделять время тренировкам, особенно походам в бассейн.

Раки, по мнению провидца, могут дать слабину и набрать лишние килограммы. Чтобы этого не произошло, следует контролировать эмоциональный фон.

Как утверждает экстрасенс, Львы обычно держат себя в хорошей форме, но могут разомлеть.

— Диета — это первое. Спорт — это второе. Активный образ жизни — это ваш мир, — дает Вафа советы.

Ясновидящий также рассказал о способности Дев мириться со своим телом и не обращать внимания на проблемы с физической формой. При этом для похудения, если оно потребуется, им потребуется приложить минимальные усилия.

Весам эзотерик в первую очередь рекомендует тщательно соблюдать режим сна и высыпаться.

Скорпионы, по словам Вафы, подвержены «нервным диетам», что не является лучшим способом избавления от лишнего веса.

— Если говорить о борьбе с весом именно для Скорпионов, то лучший способ — минимум мучного, — подчеркнул провидец.

Стрельцам помогут только усиленные физнагрузки, уверен экстрасенс. Диета также будет неплохим плюсом.

Козероги как правило полнеют в зрелом возрасте, предупреждает эксперт. В этой связи следует контролировать свое психическое здоровье и придерживаться нестрогой диеты.

Водолеям в похудении сильно поможет самодисциплина. Путь к идеальному телу будет долгий, отмечает Вафа, но проверенный. Начать стоит с 15-минутной утренней зарядки.

Рыбам эзотерик советует спортивный массаж в сочетании с правильным питанием.

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