3 сдержанных в жизни, но страстных в постели знака

Если твой партнер в их числе, значит тебе повезло, ты можешь смело предлагать ему самые разнообразные идеи и воплощать их в жизнь.

Если же ваши отношения начались совсем недавно, стоит подождать, когда он начнет доверять тебе и откроет свою скрытую сексуальность.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи не склонны распространяться о своей личной жизни, поэтому может показаться, что они довольно скучные. Однако это совсем не так. Люди, родившиеся под этим знакам, склонны к экспериментам и всегда готовы пробовать что-то новое в интимной жизни. Игры с воском, соблазнительный стриптиз или сливки на теле — Водолеи падки на выдумки.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцов сначала надо хорошо узнать перед тем, как тебе откроется их сексуальный потенциал. Они должны стать расслабленными и спокойными, только после этого они будут готовы исследовать все грани возможного сексуального наслаждения. Этот чувствительный знак обожает острые ощущения, так что в играх с Тельцами вполне может пригодиться охлаждающий лубрикант или вибратор.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы очень сдержанны и осторожны в жизни, поэтому в сексе они могут по-настоящему раскрепоститься. Люди, рожденные под этим знаком, подвержены постоянной тревоге. Получить настоящее освобождение им может помочь практика БДСМ. Девы любят принимать вызовы и подчиняться.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.