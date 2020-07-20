Любовь не проходит: Знаки зодиака, которые с трудом переносят разрыв отношений

Разрыв отношений тяжело дается большинству людей, но астрологи выделили 3 знака зодиака, чьи представители особенно остро переживают расставания.

Рак, вступая в отношения, каждый раз надеется, что наконец-то встретил свою «половинку» и в глубине души рассчитывает прожить со своим избранником до старости. Имея очень чувствительную и ранимую душу, представители этого знака быстро привязываются к партнеру и не скупятся на проявление чувств. Эмоции захватывают Рака с головой, отключают логику, и он склонен долгое время не замечать ничего, что не вписывается в его восприятие ситуации. Сразу после знакомства Рак начинает планировать совместное будущее и искренне рассчитывать на преданность и заботу со стороны возлюбленного. Разрыв отношений всегда кажется Раку внезапным, необъяснимым и оставляет глубокий след в душе на долгое время: именно поэтому Рак никогда не бывает инициатором расставания.

Весы лишаются своего равновесия при малейшей эмоциональной встряске, и расставание для них подобно атомному взрыву. Они так стремятся к счастью, что часто принимают взаимную симпатию за любовь всей жизни. Весы делают все от них зависящее, чтобы партнеру было хорошо и не обращают внимания на возникающее непонимание. Разрыв для них всегда неожиданность. Весы пытаются вернуть любимого всеми способами, начинают во всем винить себя, страдать, могут впасть в продолжительную депрессию и надолго потерять веру в себя.

Рыбы часто живут иллюзиями по поводу отношений с партнером. Представители этого знака склонны идеализировать людей, с которыми находятся в близких отношениях и закрывать глаза на происходящее. Они игнорируют тревожные звоночки, которых становится все больше, потому что не готовы поверить в возможность предательства со стороны любимого. Даже в страшном сне Рыбы не представляют себе, что их могут бросить. Встав перед очевидным фактом ухода партнера, они до последнего пытаются сделать вид, что ничего не произошло или оправдывают предателя. После разрыва отношений Рыбы надолго погружаются в депрессию, ищут причины произошедшего в себе и потом долго не решаются начать жить с чистого листа, потому что не могут освободить место в своем сердце для нового человека.

Расставаясь, помните о том, что впереди вас ждут новые встречи!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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