Астролог: «Новолуние принесет нам долги и запреты»

Одно из ключевых новолуний 2020 года состоится в понедельник, 20 июля, в 20:30.

Гороскоп новолуния как зашифрованная картина ближайшего месяца выглядит весьма фундаментально. Соединение Солнца и Луны, то, что соотносится с точной фазой новолуния, окажется в точной оппозиции с системным Сатурном (Хронос), планетой, олицетворяющей Время. Такой конфигурации, своеобразному каркасу карты новолуния, подходит название «Ванька-встанька». И сейчас приземлённость Сатурна в своём знаке Козерога, представляющего такие понятия, как терпение, необходимость, предопределённость, судьбоносность, оказывается чуждой и конфликтной по отношению к природе обоих.

В переносе на событийную реальность ближайшего месяца мощное влияние Сатурна активирует рост противодействий и запретов, что наверняка проявится в различных ограничениях и противостояниях, в которых основными конкурирующими силами будут структуры власти, контролирующие органы и народные массы.

Ближайший месяц содержит и немалый ресурс для перестановок в коридорах власти и управления должностных лиц. Тем не менее именно в этом месяце возможно разрешение длительных спорных вопросов или, по крайней мере, изменение подходов к этим проблемам. Также довольно актуальной в предстоящий период может стать сфера долгов и заёмных средств, но здесь очень вероятен резонанс – одни могут добиться отсрочек по платежам, а с других, наоборот, будет строгий спрос.

Что характерно, карта полнолуния за понедельник, 3 августа, входящая в программу новолуния как «вторая серия» (работает до следующего новолуния 19 августа), имеет ещё более резонансную планетную картину. В этой карте конфликт светил с революционным Ураном, противостояния Меркурия с Сатурном и Марса с Юпитером – выглядят не просто конфликтно, скажем, в сфере международных контактов или на почве религии, идеологии, но и неблагоприятно со стороны проблем в сферах связи, коммуникаций и транспорта (в первую очередь авиации).

Наиболее напряжёнными неудачными для новых инициатив и контактов днями лунного месяца с 20 июля по 19 августа станут – 20-21, 26-27, 31 июля;1-4, 9, 13 августа. Эти же дни наиболее

уязвимы для здоровья, особенно 20-21, 27 июля, 2-3, 9 августа.

Более благоприятные дни, когда можно рассчитывать на удачные обстоятельства и поддержку звёзд – 22-23, 25 (условно), 29 (после 10.30 мск) – в июле, и 5-6, 15 августа.

Лучшие дни для новых начинаний – 23 июля, 29июля (с 10.30 по мск), 6 августа, 15 (условно).

Serg Korablev

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