«Эмоционально будет непросто»: астролог о конце лета

2020 стал годом испытаний для всего мира, оправдав статус високосного: коронавирус, мировой кризис, природные катаклизмы, вспышки бубонной чумы.

Летом для человечества настала небольшая передышка. Но что будет дальше и как пройдет вторая половина лета, рассказала астролог Елена Данилова.

«Юпитер возвращается в свой знак Стрельца, а значит, в семье, финансах и образовании наметятся улучшения. Венера тоже в своем знаке начала директное движение, что поможет восстановить романтику в отношениях, где наметился холодок. Творчество и красота возьмут верх. Меркурий, несмотря на ретроградность, тоже в своем знаке до начала августа. Следовательно, в бизнес-сфере, договоренностях, цифрах будет возможность навести порядок, но будьте внимательны при подписании договоров и заключении сделок», – говорит астролог.

Однако есть и негативные тенденции. Дело в том, что 5 июля случилось лунное затмение, влияние которого сохранится до декабря.

«Эмоционально будет непросто многим, особенно тем, у кого в натальной карте Луна поражена. Влияние солнечного затмения сохранится до декабря, стоит опасаться конфликтов, водных инфекций или катаклизмов», – пояснила Данилова.

Перемены возможны в сфере карьеры и реализации, в этом вопросе вам захочется стабильности. Стоит заняться развитием новых навыков, возможно, вам помогут ваши младшие родственники: братья и сестры. Появится возможность создать накопления, наладить питание.

Уделите время себе и своему творчеству. Тема ресурсов и отношений с родителями может потребовать дополнительного внимания. Будьте внимательны при совершении денежных операций. Подходящее время для встречи с наставником, учителем.

Возможны неожиданные траты, будьте снисходительны к партнерам и второй половинке, могут появиться необоснованные претензии, критика, чрезмерная сосредоточенность на себе и своем развитии. Избегайте экстремальных видов спорта. Возможно получение денежных средств от партнеров или наследство.

Возможны дополнительная прибыль и знакомство с влиятельными людьми. Старайтесь избегать дополнительных трат, однако, благотворительность в это время будет не лишней. Старые партнеры могут напомнить о себе. Следите за питанием, пройдите медосмотр.

Вероятно пополнение в семействе, в карьере захочется перемен и креатива. Общение может принести полезные знакомства и доход, будьте аккуратны при заключении договоров и соблюдении договорённости.

Возможна смена места работы или расширение круга обязанностей. Внимательно читайте соглашения, следите за информацией, не упустите момент. Сфера инвестиций и семьи потребует дополнительного внимания. Появится решение жилищных вопросов.

Ожидайте получение наследства, выплат по страховкам. Будет возможность решить вопросы в сфере недвижимости. Придется приложить усилия, чтобы реализовать свои цели и желания.

Появится желание погрузиться в тайные знания, а также восстановить романтику в отношениях, если последнее время появился холодок. Займитесь накоплением финансов, пересмотрите питание.

Время для развития, обучения, реализации. В отношениях будьте аккуратны, старайтесь избегать ссор и сглаживать конфликты, так как ваше мнение будет необъективным.

Вопросы здоровья могут стать особенно актуальны, пройдите медосмотр. Возможен доход от инвестиций или от детей. Будьте сдержаны в тратах.

Вам захочется что-то поменять в своем доме, пространстве. Если ваш доход зависит от работы команды, ее творчество и креативность помогут увеличить его. Проявите терпение к детям, возможны неожиданные поступления денег, не связанные с основным видом деятельности.

Подходящий период для написания книги, выступлений на публике и хобби. Захочется сменить место жительства, будьте бдительны при подписании договоров. В карьере также возможны перемены. Всегда учитывайте влияние астрообстановки именно на вашу натальную карту. Положение планет несет перемены в разных сферах жизни.

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