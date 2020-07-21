Гните свою линию — финансовый гороскоп на 22 июля

Сегодня стоит отстаивать свое мнение всеми возможными способами.

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день складывается неоднозначно. Многое будет зависеть от того, какой профессиональной деятельностью вы занимаетесь. Преуспеют работники сферы услуг, в особенности той, где занимаются индивидуальным обслуживанием клиентов. В текущих делах могут возникать осложнения с коллегами и технические сбои. При работе с компьютером делайте резервные копии важных файлов.

Телец

У Тельцов этот день может стать неблагоприятным из-за излишне больших и нерациональных расходов. Проблема в том, что вы будете склонны подходить к теме покупок излишне эмоционально. Чем меньше вы потратите денег, тем лучше. Вместе с тем, это хорошее время для выполнения работы, связанной с обслуживанием техники и механизмов.

Близнецы

Близнецам удастся укрепить и расширить свои деловые контакты. У торговцев и посредников сегодня благоприятное время для того, чтобы делать оптовые закупки товара. Вам будет сопутствовать удача в проведении спекулятивных операций. Однако это не лучший день для проявления инициативы в начале новых дел. Прежде чем что-то начинать, посоветуйтесь с членами семьи.

Рак ‌‌

У Раков сегодня наиболее успешной может стать деятельность, связанная с использованием ресурса недвижимой собственности. Можно заключать договор на аренду и субаренду, вкладывать деньги в ремонтные и строительные работы. Вместе с тем, будьте осторожнее при установлении деловых связей – вы рискуете попасть на людей в нечестными намерениями.

Лев ‌‌

Сегодня типичные Львы смогут пересмотреть некоторые свои деловые контакты и прервать их ради установления новых деловых связей, которые обещают стать более результативными. Ищите более надежных и профессиональных людей, с которыми могли бы сотрудничать. Отнеситесь критически к своим инициативам. Это хороший день для работы над собственными ошибками.

Дева ‌‌

Сегодня удачный день для тех Дев, кто имеет несколько источников доходов. Вы сможете использовать ресурс своей основной работы для дополнительной неофициальной подработки. Вместе с тем, постарайтесь не попадать в поле зрения своему начальству – оно может сделать вам несправедливое замечание.

Весы ‌‌

Сегодня в делах преуспеют те Весы, кто привык действовать самостоятельно и инициативно. Ориентируйте себя на сотрудничество в рамках коллективной работы. Также это удачное время для анализа своего бизнес-плана и внесения в него корректив. Начальство может выплатить вам денежную премию в более высоком размере, чем вы ожидали. Воздерживайтесь от тайной деятельности, берегите свою репутацию.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов не лучший день для приобретения в кредит компьютерной и офисной техники. Также не торопитесь вкладывать деньги в коллективные проекты типа акционерных обществ или кооперативов. Если вы занимаете руководящую должность, то в течение дня вам может поступить ценная информация из конфиденциальных источников.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам сосредоточиться на приобретении дополнительных знаний о своей профессии, расширении кругозора и обмене опытом. Возрастает положительная роль возможностей компьютерной техники и Интернета. Укрепляется ваша деловая репутация и повышается уровень квалификации. Вместе с тем, не следует доверять обещаниям начальства.

Козерог

Сегодня Козерогам могут придти хорошие известия издалека. Если вы находитесь в процессе деловой переписки, то внимательно изучите те сведения, которые вам сообщат – там будет много не только интересного, но и выгодного с точки зрения бизнеса. При принятии решений ведите себя открыто и прямо – сейчас вы сможете отстоять свое мнение.

Водолей

Сегодняшний день у Водолеев может быть связан с пересмотром ранее оформленных договорных отношений. Возможно, кого-то из ваших партнеров перестанут удовлетворять существующие условия сотрудничества, и вы найдете компромисс при перезаключении договора с новыми условиями. При работе в сфере услуг к вам могут часто обращаться ваши старые постоянные клиенты.

Рыбы ‌‌

Хороший день для приобретения опыта работы теми рыбами, кто проходит производственную практику под руководством опытного наставника. Вы проявите склонность к техническому творчеству, сможете предложить интересные инженерно-технические решения, изобретения. Мастера сервисных центров смогут быстро выявить и устранить причину технической поломки.

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