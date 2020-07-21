Творите и мечтайте, но в меру — гороскоп на 22 июля

2-3 лунные сутки. Сегодня транзит Луны по знаку Льва дополнен ингрессией Солнца в свою астрологическую обитель.

Возрастает потребность в самовыражении, спортивный, игровой и творческий азарт, жажда славы и любви, тяга к театральным внешним эффектам. Несмотря на значительный подъем энергии, которую обеспечивает расположение светил, день может оказаться не слишком продуктивным. Луна без курса не мешает активности, но предлагает пока не ставить новых целей и не менять вчерашний курс. В его рамках, не стоит подавлять волю к борьбе и победе, лучше поддержать любой импульс к творчеству, инициативе, самопрезентации.

Овен ‌‌

День усиливает жажду самовыражения Овнов, подпитывает их кураж и азарт. Звезды одобряют вашу решимость и дарят вам обоснованную уверенность в себе, если вы стремитесь к инициативе в любви, намерены преуспеть на ниве спорта и тренерства, игр, творчества, в сфере развлечений или в воспитании детей. Вы получаете новый импульс к презентации своих достижений, развитию и рекламе своих личных талантов.

Телец

Сегодня успехи Тельцов зависят от выносливости. Упорство, с которым вы будете осуществлять свои идеи, может граничить с одержимостью. Если вы не рассчитаете свои силы, любой креатив и новшество чреваты переутомлением. В вашем доме или в кругу друзей появится яркая значимая персона. Если это вы сами, то поток чужого внимания или непривычная роль станут неожиданно тяжким бременем для вашей психики.

Близнецы

Любопытным Близнецам звезды советуют внимательнее присматриваться к своему окружению: в нем появляются оригинальные новые лица, харизматичные и яркие персоны. Если состав близкого круга остается прежним, кто-то может внезапно стать стихийным лидером или выступить в новой роли. Содержанием этого дня могут стать любовные авантюры, детские игры, творческие, рекламные и развлекательные мероприятия.

Рак ‌‌

Сегодня что-то заставит Раков отнестись с новым вниманием к бюджету – особенно, к тратам на нужды детей, летний отдых, подарки, увеселения, спонтанные креативные задумки. Причиной может стать новая неожиданная статья расходов, заставляющая вас «гореть на работе», срочно заняться монетизацией творчества или искать добавочный заработок. Не стоит покупать в этот день вещи повседневного пользования.

Лев ‌‌

Сегодня Львы пребывают на подъеме, а внешние условия позволяют им быть «естественными эгоистами», действовать в подходящем для себя темпе и ставить во главу угла собственные нужды. День усиливает вашу природную потребность в самовыражении, помогает вам выйти из тени и укрепить уверенность в себе. Лень и пассивность противопоказаны, но заниматься лучше лишь тем, к чему вы чувствуете живой интерес.

Дева ‌‌

Девам стоит приготовиться к полосе зависимости от людей, обстановки или надетой маски. Если обстоятельства загнали вас в тень или заточение, нужно подумать, чем развлечься в этот период. Если впереди отдых, важно, чтобы он вам нравился. В противном случае, вас втянут против воли в чужие игры, вам придется подстроиться под специфический вкус своего окружения или стать для него штатным аниматором.

Весы ‌‌

Сегодня звезды поддерживают в Весах дух романтики, дружбы и творчества. Подходящий день для поддержки неформальных связей, расширения круга партнеров или поклонников. Неплохие перспективы откроются в деловом сотрудничестве. Взаимная симпатия и заинтересованность возрастет, если у вас и нужных людей общее нестандартное хобби. Удачный момент для посещения концертов и других зрелищных мероприятий.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не добиться цели без театральных эффектов. День требует артистизма, зажигательной яркой самоподачи, умения сбить с толку и «зацепить». Важно произвести фурор, дать себе рекламу. Подходящие сутки для демонстрации своей находки или оригинального изобретения, делового и творческого потенциала, а также любого отдельного специфического таланта (навыка), актуального в данный момент.

Стрелец

Стрельцы вплоть до ночи останутся «на гребне волны». Внимание фортуны не будет привязано к местопребыванию и другим внешним условиям. Принесут скромную, но приятную отдачу все инициативы. Многие Стрельцы встретят симпатию, одобрение и поддержку там, где боялись столкнуться лишь с недоброжелательностью и завистью. Везение в текущих делах станет лучшим лекарством от ран, нанесенных самооценке.

Козерог

Козероги могут позволить себе еще один день авантюр, деловых экспериментов или творческой свободы. Главными орудиями успеха будут личная харизма, яркость, креатив и эпатаж. Многие ценности, которые вы исповедуете, сегодня бесполезны и даже вредны. Ради победы вам придется изменить своим привычкам и склонностям – например, забыть про консерватизм, сдержанность, скромность и благородную классику.

Водолей

Водолеям вплоть до ночи придется подстраиваться под обстановку, атмосферу момента, чужие вкусы и настроения. Звезды подсказывают, что сейчас это скорее благо, чем зло: в связке с другими людьми вы достигнете большего, чем добились бы в одиночку, вас будет заражать и поддерживать именно чужая энергия. Но не стоит веселиться и участвовать в общих мероприятиях через силу – например, если вы болеете.

Рыбы ‌‌

Рыб ждет приятный веселый день, при условии хорошего самочувствия и работоспособности. Наилучших результатов вам удастся добиться, отступив от своих повседневных стандартов (привычного расписания, имиджа, набора инструментов). Допускается креатив в оздоровительных мероприятиях, если он не вредит вашему организму. При легком недомогании поднимут дух посильные нагрузки и несложные виды творчества.

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