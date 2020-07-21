Почему нельзя брать цветы с кладбища

Большинство наверняка замечали, что на кладбищах совершенно другая энергетика.

Дело в том, что в этих местах особая аура, которая была создана людским горем и смертью. Некоторые люди, что пришли почтить память своих близких, могут срывать цветы у могил и относить к себе домой. Однако, это может быть опасно.

Не зря смотрители этих мест говорят, что там работает закон: «Что упало на кладбище, там и остается».

Если еда, напитки и свечи, которые оставляют на могилах, не несут сильной негативной энергетики, то с цветами дело обстоит иначе. Они относятся к живой природе, поэтому впитывают в себя все то, что находится вокруг. Речь идет не просто о негативной энергетике, а о могильной, которая гораздо страшнее.

Человек, который приносит с собой цветы с кладбища, может навлечь на себя любой негатив, начиная от болезни и заканчивая смертью. Не просто так темные маги и экстрасенсы работают в этих местах. С помощью земли и предметов оттуда они могут навлечь на человека сглаз, порчу или наслать проклятья.

Существует специальная магия смерти, которая направлена на уничтожение счастья других людей. Те, кто занимается этим направлением, могут совершать страшные вещи с использованием кладбищенских предметов. Раньше это было очень распространено, но постепенно даже темные маги перестали связываться с энергией кладбища. Так, все это откладывало отпечаток на жизнь экстрасенса тоже.

Кроме того, многие верят, что человек, забирая что-то с кладбища, может вызвать на себя гнев мертвых. И несчастья будут преследовать его, пока он не вернет эту вещь на место.

Если вы взяли что-то с кладбища, то просто положить предмет обратно не получится. Сначала его нужно освятить в церкви святой водой, а уже потом вернуться на кладбище, попросить прощения и оставить вещь ровно на том же месте, где вы ее взяли. Так, вы сможете избавиться от негативной энергетики и преследования духами.

Алевтина Кузнецова

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