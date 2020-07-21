Что произойдет в судьбе Водолеев этой осенью

Нынешний год Металлической Крысы для Водолеев не самый простой: с января эмоциональное напряжение росло, но с наступлением осени представители этого знака почувствуют себя лучше.

Наибольшего успеха они могут ожидать в социальной сфере: появятся новые полезные знакомства и возможность продвинуть свои творческие проекты или идеи. Ближе к зиме часть из них начнет приносить финансовые дивиденды, хотя и не настолько большие, как хотелось бы. В материальном плане ситуация станет вполне благополучной, однако, не стоит расслабляться и тратить лишнее. Сейчас самое время создать подушку безопасности или накопить определенную сумму на крупную покупку в начале следующего года. Начало осени будет благоприятно для смены работы, если Водолей это планировал. Главное, предупредить заранее руководство и передать дела.

Что касается личной жизни, то она у Водолеев в этом году весьма насыщенная. Те, кто планировал создать семью, должен будет выбирать из нескольких претендентов, каждый из которых обладает своими достоинствами. Прислушайтесь к своему сердцу и не торопитесь: к декабрю есть шанс определиться окончательно.

Сентябрь для Водолея будет напряженным в основном из-за работы. С одной стороны, появятся новые связи и проекты, с другой, некоторые переговоры будут идти трудно. В этот период важно минимизировать число конфликтов. Если почувствуете, что силы на исходе, не стесняйтесь попросить помощи у коллег. Особенно высоки шансы продвинуться по карьерной лестнице у женщин-Водолеев.

Октябрь станет насыщенным в социальном плане: многочисленные светские мероприятия будут использоваться для расширения и укрепления связей. Если вы одиноки, есть большая вероятность встретить человека, с которым, если не торопиться, можно будет построить долгосрочные отношения. Работы станет меньше, появится время и энергия на общение и путешествия. Октябрь – благоприятный период, чтобы взять небольшой отпуск.

Ноябрь снова погрузит Водолея в пучину работы. Это принесет хороший финансовый результат, но из-за загруженности возможны проблемы с близкими, поскольку на них не будет оставаться ни сил, ни времени. В этот период будьте внимательны к своему здоровью: сильное напряжение грозит нервным срывом и увеличивает риск простудных заболеваний.

Если вы – Водолей, извлеките максимальную пользу из советов звезд!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.