10 признаков того, что вы сбились с пути

В большинстве случаев людям удобно думать, что происходящее с ними случается как должное.

Мы можем не замечать многих деталей, но, к счастью, Вселенная всегда дает знаки, особенно, когда мы сбиваемся с нужного пути.

В целом, предупреждения, которые дает Вселенная, выражаются через нежелательные обстоятельства или события. Эти признаки являются доказательством того, что ваша энергия понижается, а, возможно, и вовсе застряла в тупике. Ваши мысли, чувства и действия дают отрицательный заряд, который создает некомфортные ситуации.

Или наоборот, когда ваши мысли, чувства и действия находятся на высокой частоте колебания энергии, то вы сразу заметите улучшения. Вот почему так важно работать с энергетической вибрации внутри нас и сознательно настраивать себя на позитивные мысли.

Несмотря на то, что у нас есть возможность повышать свою энергию, порой очень сложно удержать ее на одном уровне. Рано или поздно мы начинаем сдаваться. Все потому, что мы находимся на Земле, в физическом измерении, где все плотнее и медленнее, чем в других измерениях. Таким образом энергия планеты состоит из более низкой колебательной энергии, чем наши души.

Как результат, мы периодически сталкивается с нежелательными ситуациями время от времени, но это вполне нормально. Именно в эти моменты стоит быть внимательнее к предупреждающим знакам, которые помогут вернуться на правильный путь.

Эти знаки могут встретиться вам в течение дня:

- Споткнуться обо что-то

- Застрять в пробке

- Ловить злые взгляды и замечания от других

- Пораниться

- Неожиданные расходы или счета

- Угнетающие чувства

- Конфликты с близкими людьми

- Заболевание/ простуда

- Головные боли

- Потеря или поломка имущества

- Неприятные запахи, звуки и вкусы

Каждый из этих знаков является индикатором того, что необходимо срочно наладить энергетический поток внутри себя. Как только вы сталкивается с чем-то из этого пункта, остановитесь. Подумайте, что вы делаете не так и почему вы попали в такую ситуацию.

Конечно, не стоит зацикливаться на этих знаках. Постоянное напряжение не даст вам позитивных вибраций. Воспринимайте их как остановки, которые помогают посмотреть на ситуацию со стороны и вернуться к позитивным мыслям.

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