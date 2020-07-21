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«Покой нам только снится»: Володина о конце 2020 года

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Астролог Василиса Володина перечислила самые значительные астро-феномены второй половины 2020 года.

По словам Володиной, с 10 сентября по 11 ноября ожидается ретроградность Марса в Овне. Это событие способно усилить напряженность в мире, в частности военную. У обывателей это может вызвать распри и конфликты, отметила она.

— Главная мысль такова — покой нам только снится. Вторая половина года тоже будет боевой и вряд ли позволит расслабиться, — сказала астролог.

Кроме того, ретро-Меркурий ожидается во второй половине октября. Однако, по мнению Василисы Володиной, он не будет ощущаться так остро.

В ноябре планируется соединение Плутона с Юпитером, которое может принести события, похожие на те, что происходили в минувшие март и апрель. А также ингрессии Юпитера и Сатурна в Водолей с последующим соединением планируется в декабре, что может запустить «воздушный цикл» и изменения в мировой экономике на 200 лет.

Важность последних месяцев года увеличат затмения, которые состоятся 30 ноября и 14 декабря, уточнила астролог.

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