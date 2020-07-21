4 знака получат подарки от Вселенной в августе

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки зодиака ждут очень приятные сюрпризы в последний месяц лета.

Тельцы встретятся с человеком, которые наполнит их жизнь радостью.

Дев ожидает романтическая встреча. В их жизни появится человек, которого они полюбят.

У Весов будет спокойный месяц. Только в конце августа они создадут новый проект с бывшим коллегой. В результате они добьются грандиозных успехов.

У Водолеев появится возможность сделать свою жизнь лучше. Они встретят человека из прошлого, о расставании с которым очень жалели. Они смогут начать все сначала, если захотят.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.