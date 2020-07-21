Как вырастить богатый урожай в июле

Согласно лунному календарю, борьбу с вредителями лучше провести 22, 27 и 28 июля.

Астролог рекомендует в последние дни месяца посвятить посадке и пересадке грушевых и сливовых деревьев, смородины крыжовника. Также в конце июля хорошо приживутся высаженные семена перца, шпината, земляники.

Заготовку лекарственных трав лучше провести 22 июля. После 24-го числа Луна будет в благоприятной фазе для посадки цветов, косточек фруктовых деревьев, ухода за комнатными растениями. Полив огорода и сенокос лучше провести 26 июля.

Астролог рекомендует запланировать посадку вьющихся растений на четверг, 23 июля. В этот же день можно устроить покос травы во дворе, чтобы замедлить ее рост. От пересадки овощей и фруктовых деревьев лучше отказаться 24 июля.